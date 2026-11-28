O dólar recuou 3,97% nesta sexta-feira (27) e encerrou o dia cotado a R$ 5,516. A queda ocorreu depois da confirmação de que Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, aceitou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Fazenda no próximo governo. As informações são da Agência Brasil, com dados da Reuters.

A notícia sobre Trabuco foi divulgada na noite de quinta-feira (26), já com o mercado fechado. Na abertura dos negócios desta sexta, por volta das 10h, a moeda americana chegou a ser negociada abaixo de R$ 5,50 e atingiu a mínima de R$ 5,479, um recuo de cerca de 4,6%.

Foi a quinta sessão seguida de baixa da divisa. Na semana, o dólar acumulou desvalorização de 7,07%, o maior recuo semanal desde outubro de 2008, período da crise financeira mundial.

Mesmo com a sequência de quedas, a moeda ainda registra alta de 1,31% no mês e de 0,47% no acumulado do ano. Segundo a Agência Brasil, o real também foi favorecido pelo enfraquecimento do dólar diante de moedas de países emergentes, como o rand sul-africano e os pesos colombiano e chileno.

Bolsa fecha estável e sobe mais de 6% na semana

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, terminou o pregão em leve queda de 0,13%, aos 176.573,35 pontos. No balanço semanal, o indicador avançou 6,13%. No mês, a alta é de 5,15%, e no ano chega a 9,59%.

O índice oscilou bastante ao longo do dia, com máxima de 183.625,66 pontos e mínima de 175.898,80 pontos. O desempenho foi pressionado principalmente pelas ações da Petrobras e da Vale, que perderam força com a valorização do real e a queda nos preços do petróleo e do minério de ferro.

A realização de lucros, quando investidores vendem papéis para garantir ganhos recentes, também contribuiu para o enfraquecimento da Bolsa durante a tarde. Na semana, os setores financeiro, de consumo e imobiliário tiveram ganhos expressivos, assim como empresas mais sensíveis à redução dos juros. O volume negociado na sessão ficou em torno de R$ 40 bilhões.

Petróleo interrompe sequência de alta

Os contratos futuros de petróleo encerraram o dia em queda, após três pregões consecutivos de valorização. O barril do tipo Brent para janeiro, referência internacional, caiu 0,91%, a US$ 90,84. O WTI, referência nos Estados Unidos, recuou 0,72%, a US$ 83,08.

Na semana, o Brent acumulou alta de 0,88%, enquanto o WTI teve perda de 0,40%. Os investidores acompanharam as tensões no Golfo Pérsico, incluindo o risco de escalada militar entre Estados Unidos e Irã, e os preparativos para a reunião da Opep+, prevista para o fim de semana, em meio a projeções de excesso de oferta no mercado internacional no fim do ano.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br