O resultado do concurso 3840 da Lotofácil, sorteado na sexta-feira (27/11/2026), já foi divulgado.

Números sorteados

01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 17 18 23 25

Premiação

A quantidade de ganhadores e os valores de cada faixa serão publicados assim que a Caixa divulgar o resultado oficial.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3839 de quinta-feira (26/11): veja os números.

Fonte do resultado

Números acompanhados pela redação do Portal Cambé na transmissão oficial do sorteio da Caixa.

A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.