O resultado do concurso 927 do Super Sete, sorteado na sexta-feira (27/11/2026), já foi divulgado.
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Premiação
A quantidade de ganhadores e os valores de cada faixa serão publicados assim que a Caixa divulgar o resultado oficial.
Fonte do resultado
Números acompanhados pela redação do Portal Cambé na transmissão oficial do sorteio da Caixa.
A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.