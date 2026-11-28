O resultado do concurso 927 do Super Sete, sorteado na sexta-feira (27/11/2026), já foi divulgado.

Resultado por coluna

Coluna 1: 9 Coluna 2: 4 Coluna 3: 1 Coluna 4: 2 Coluna 5: 2 Coluna 6: 0 Coluna 7: 1

Premiação

A quantidade de ganhadores e os valores de cada faixa serão publicados assim que a Caixa divulgar o resultado oficial.

Fonte do resultado

Números acompanhados pela redação do Portal Cambé na transmissão oficial do sorteio da Caixa.

A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.