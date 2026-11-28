O resultado do concurso 411 da +Milionária, sorteado na sexta-feira (27/11/2026), já foi divulgado.

Números sorteados

09 20 23 25 32 35

Trevos sorteados

2 4

Premiação

A quantidade de ganhadores e os valores de cada faixa serão publicados assim que a Caixa divulgar o resultado oficial.

Veja também: Resultado da +Milionária 410 de quarta-feira (25/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 119 milhões.

Fonte do resultado

Números acompanhados pela redação do Portal Cambé na transmissão oficial do sorteio da Caixa.

A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.