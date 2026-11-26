A Caixa divulgou o resultado do concurso 410 da +Milionária. O sorteio foi realizado na quarta-feira (25/11/2026), no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

07 10 17 19 24 39

Trevos sorteados

2 6

Premiação do concurso 410

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos + 2 trevos Não houve acertadores — 6 acertos + 1 ou nenhum trevo Não houve acertadores — 5 acertos + 2 trevos 5 R$ 55.360,60 5 acertos + 1 ou nenhum trevo 32 R$ 3.844,49 4 acertos + 2 trevos 150 R$ 878,73 4 acertos + 1 ou nenhum trevo 1.545 R$ 85,31 3 acertos + 2 trevos 2.250 R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo 15.383 R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos 15.003 R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo 104.536 R$ 6,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 8.379.210,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 411, está previsto para sexta-feira (27/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 119.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da +Milionária 409 de segunda-feira (23/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 118 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 26/11/2026 às 02h08 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.