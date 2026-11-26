A Caixa divulgou o resultado do concurso 410 da +Milionária. O sorteio foi realizado na quarta-feira (25/11/2026), no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
07 10 17 19 24 39
Trevos sorteados
2 6
Premiação do concurso 410
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos + 2 trevos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos + 1 ou nenhum trevo
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos + 2 trevos
|5
|R$ 55.360,60
|5 acertos + 1 ou nenhum trevo
|32
|R$ 3.844,49
|4 acertos + 2 trevos
|150
|R$ 878,73
|4 acertos + 1 ou nenhum trevo
|1.545
|R$ 85,31
|3 acertos + 2 trevos
|2.250
|R$ 50,00
|3 acertos + 1 trevo
|15.383
|R$ 24,00
|2 acertos + 2 trevos
|15.003
|R$ 12,00
|2 acertos + 1 trevo
|104.536
|R$ 6,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 8.379.210,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 411, está previsto para sexta-feira (27/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 119.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da +Milionária 409 de segunda-feira (23/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 118 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 26/11/2026 às 02h08 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.