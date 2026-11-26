A Caixa divulgou o resultado do concurso 1356 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na quarta-feira (25/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 5 apostas acertaram a faixa principal (7 acertos) e cada uma vai receber R$ 23.325,03.

Números sorteados

02 07 14 19 22 25 28

Na ordem do sorteio: 22 – 14 – 28 – 25 – 19 – 07 – 02.

Mês da sorte

Fevereiro

Premiação do concurso 1356

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos 5 R$ 23.325,03 6 acertos 60 R$ 1.190,05 5 acertos 1.217 R$ 25,00 4 acertos 11.588 R$ 5,00 Mês da Sorte 29.310 R$ 2,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 912.652,50.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Prado (BA) — 1 aposta Brasilia (DF) — 1 aposta Goiania (GO) — 1 aposta Maracaju (MS) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1357, está previsto para quinta-feira (26/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 100.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1355 de terça-feira (24/11): 2 apostas acertam e cada uma leva R$ 1,5 milhão.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 26/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.