A Caixa divulgou o resultado do concurso 1356 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na quarta-feira (25/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 5 apostas acertaram a faixa principal (7 acertos) e cada uma vai receber R$ 23.325,03.
Números sorteados
02 07 14 19 22 25 28
Na ordem do sorteio: 22 – 14 – 28 – 25 – 19 – 07 – 02.
Mês da sorte
Fevereiro
Premiação do concurso 1356
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|5
|R$ 23.325,03
|6 acertos
|60
|R$ 1.190,05
|5 acertos
|1.217
|R$ 25,00
|4 acertos
|11.588
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|29.310
|R$ 2,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 912.652,50.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Prado (BA) — 1 aposta
- Brasilia (DF) — 1 aposta
- Goiania (GO) — 1 aposta
- Maracaju (MS) — 1 aposta
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1357, está previsto para quinta-feira (26/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 100.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1355 de terça-feira (24/11): 2 apostas acertam e cada uma leva R$ 1,5 milhão.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 26/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.