A Caixa divulgou o resultado do concurso 3003 da Lotomania. O sorteio foi realizado na quarta-feira (25/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
15 16 20 21 28 35 36 51 56 58 64 66 67 68 71 72 79 90 92 98
Na ordem do sorteio: 64 – 36 – 67 – 92 – 16 – 20 – 21 – 72 – 51 – 15 – 98 – 35 – 79 – 68 – 56 – 66 – 58 – 90 – 28 – 71.
Premiação do concurso 3003
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|20 acertos
|Não houve acertadores
|—
|19 acertos
|2
|R$ 103.359,79
|18 acertos
|37
|R$ 3.491,88
|17 acertos
|367
|R$ 352,04
|16 acertos
|2.309
|R$ 55,95
|15 acertos
|10.628
|R$ 12,15
|0 acertos
|Não houve acertadores
|—
A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.214.913,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3004, está previsto para sexta-feira (27/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 3.400.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Lotomania 3002 de segunda-feira (23/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 2,8 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 26/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.