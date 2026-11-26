A Caixa divulgou o resultado do concurso 3003 da Lotomania. O sorteio foi realizado na quarta-feira (25/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

15 16 20 21 28 35 36 51 56 58 64 66 67 68 71 72 79 90 92 98

Na ordem do sorteio: 64 – 36 – 67 – 92 – 16 – 20 – 21 – 72 – 51 – 15 – 98 – 35 – 79 – 68 – 56 – 66 – 58 – 90 – 28 – 71.

Premiação do concurso 3003

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 20 acertos Não houve acertadores — 19 acertos 2 R$ 103.359,79 18 acertos 37 R$ 3.491,88 17 acertos 367 R$ 352,04 16 acertos 2.309 R$ 55,95 15 acertos 10.628 R$ 12,15 0 acertos Não houve acertadores —

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.214.913,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3004, está previsto para sexta-feira (27/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 3.400.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotomania 3002 de segunda-feira (23/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 2,8 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 26/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.