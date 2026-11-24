A Caixa divulgou o resultado do concurso 3002 da Lotomania. O sorteio foi realizado na segunda-feira (23/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
22 23 28 34 35 37 41 44 48 49 58 62 73 74 77 83 85 91 93 98
Na ordem do sorteio: 83 – 48 – 77 – 58 – 23 – 22 – 41 – 98 – 44 – 74 – 35 – 62 – 91 – 34 – 93 – 28 – 37 – 73 – 49 – 85.
Premiação do concurso 3002
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|20 acertos
|Não houve acertadores
|—
|19 acertos
|5
|R$ 47.122,65
|18 acertos
|87
|R$ 2.418,03
|17 acertos
|683
|R$ 215,60
|16 acertos
|3.792
|R$ 38,83
|15 acertos
|15.701
|R$ 9,37
|0 acertos
|Não houve acertadores
|—
A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.804.041,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3003, está previsto para quarta-feira (25/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.800.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Lotomania 3001 de quarta-feira (18/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 2 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 24/11/2026 às 02h06 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.