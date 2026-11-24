A Caixa divulgou o resultado do concurso 3002 da Lotomania. O sorteio foi realizado na segunda-feira (23/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

22 23 28 34 35 37 41 44 48 49 58 62 73 74 77 83 85 91 93 98

Na ordem do sorteio: 83 – 48 – 77 – 58 – 23 – 22 – 41 – 98 – 44 – 74 – 35 – 62 – 91 – 34 – 93 – 28 – 37 – 73 – 49 – 85.

Premiação do concurso 3002

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 20 acertos Não houve acertadores — 19 acertos 5 R$ 47.122,65 18 acertos 87 R$ 2.418,03 17 acertos 683 R$ 215,60 16 acertos 3.792 R$ 38,83 15 acertos 15.701 R$ 9,37 0 acertos Não houve acertadores —

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.804.041,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3003, está previsto para quarta-feira (25/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.800.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotomania 3001 de quarta-feira (18/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 2 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 24/11/2026 às 02h06 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.