A Caixa divulgou o resultado do concurso 3001 da Lotomania. O sorteio foi realizado na quarta-feira (18/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

04 06 12 14 25 44 45 49 51 54 56 66 69 72 73 79 89 94 97 98

Na ordem do sorteio: 45 – 44 – 56 – 97 – 79 – 89 – 06 – 98 – 69 – 14 – 66 – 12 – 25 – 04 – 54 – 94 – 51 – 73 – 49 – 72.

Premiação do concurso 3001

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 20 acertos Não houve acertadores — 19 acertos 4 R$ 43.724,74 18 acertos 41 R$ 2.666,14 17 acertos 402 R$ 271,92 16 acertos 2.475 R$ 44,16 15 acertos 10.070 R$ 10,85 0 acertos Não houve acertadores —

A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.566.106,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3002, está previsto para segunda-feira (23/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotomania 3000 de segunda-feira (16/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 1,2 milhão.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 19/11/2026 às 02h06 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.