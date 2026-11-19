A Caixa divulgou o resultado do concurso 3001 da Lotomania. O sorteio foi realizado na quarta-feira (18/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
04 06 12 14 25 44 45 49 51 54 56 66 69 72 73 79 89 94 97 98
Na ordem do sorteio: 45 – 44 – 56 – 97 – 79 – 89 – 06 – 98 – 69 – 14 – 66 – 12 – 25 – 04 – 54 – 94 – 51 – 73 – 49 – 72.
Premiação do concurso 3001
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|20 acertos
|Não houve acertadores
|—
|19 acertos
|4
|R$ 43.724,74
|18 acertos
|41
|R$ 2.666,14
|17 acertos
|402
|R$ 271,92
|16 acertos
|2.475
|R$ 44,16
|15 acertos
|10.070
|R$ 10,85
|0 acertos
|Não houve acertadores
|—
A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.566.106,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3002, está previsto para segunda-feira (23/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Lotomania 3000 de segunda-feira (16/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 1,2 milhão.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 19/11/2026 às 02h06 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.