A Caixa divulgou o resultado do concurso 3034 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na quarta-feira (18/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Primeiro sorteio
08 11 15 22 28 37
Segundo sorteio
19 22 23 28 30 48
Premiação do concurso 3034
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|39
|R$ 3.417,59
|4 acertos
|1.643
|R$ 92,71
|3 acertos
|26.125
|R$ 2,91
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|22
|R$ 5.452,61
|4 acertos
|1.252
|R$ 121,66
|3 acertos
|23.317
|R$ 3,26
A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.348.215,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3035, está previsto para segunda-feira (23/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 14.600.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Dupla Sena 3033 de segunda-feira (16/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 14 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 19/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.