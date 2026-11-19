A Caixa divulgou o resultado do concurso 3034 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na quarta-feira (18/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Primeiro sorteio

08 11 15 22 28 37

Segundo sorteio

19 22 23 28 30 48

Premiação do concurso 3034

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 39 R$ 3.417,59 4 acertos 1.643 R$ 92,71 3 acertos 26.125 R$ 2,91 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 22 R$ 5.452,61 4 acertos 1.252 R$ 121,66 3 acertos 23.317 R$ 3,26

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.348.215,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3035, está previsto para segunda-feira (23/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 14.600.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Dupla Sena 3033 de segunda-feira (16/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 14 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 19/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.