A Caixa divulgou o resultado do concurso 1351 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na quarta-feira (18/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

10 11 13 19 21 24 28

Na ordem do sorteio: 21 – 11 – 10 – 24 – 19 – 28 – 13.

Mês da sorte

Setembro

Premiação do concurso 1351

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos Não houve acertadores — 6 acertos 54 R$ 2.023,02 5 acertos 2.003 R$ 25,00 4 acertos 23.091 R$ 5,00 Mês da Sorte 72.425 R$ 2,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.979.440,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1352, está previsto para quinta-feira (19/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 1.700.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1350 de terça-feira (17/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 1,5 milhão.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 19/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.