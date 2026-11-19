A Caixa divulgou o resultado do concurso 1351 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na quarta-feira (18/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
10 11 13 19 21 24 28
Na ordem do sorteio: 21 – 11 – 10 – 24 – 19 – 28 – 13.
Mês da sorte
Setembro
Premiação do concurso 1351
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos
|54
|R$ 2.023,02
|5 acertos
|2.003
|R$ 25,00
|4 acertos
|23.091
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|72.425
|R$ 2,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.979.440,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1352, está previsto para quinta-feira (19/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 1.700.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1350 de terça-feira (17/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 1,5 milhão.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 19/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.