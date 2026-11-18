A Caixa divulgou o resultado do concurso 1350 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na terça-feira (17/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
05 06 07 15 22 26 31
Na ordem do sorteio: 05 – 31 – 06 – 15 – 22 – 07 – 26.
Mês da sorte
Abril
Premiação do concurso 1350
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos
|37
|R$ 3.258,46
|5 acertos
|1.489
|R$ 25,00
|4 acertos
|20.209
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|69.774
|R$ 2,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 2.025.150,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1351, está previsto para quarta-feira (18/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 1.500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1349 de segunda-feira (16/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 1,2 milhão.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 18/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.