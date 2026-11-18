A Caixa divulgou o resultado do concurso 1350 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na terça-feira (17/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

05 06 07 15 22 26 31

Na ordem do sorteio: 05 – 31 – 06 – 15 – 22 – 07 – 26.

Mês da sorte

Abril

Premiação do concurso 1350

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos Não houve acertadores — 6 acertos 37 R$ 3.258,46 5 acertos 1.489 R$ 25,00 4 acertos 20.209 R$ 5,00 Mês da Sorte 69.774 R$ 2,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 2.025.150,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1351, está previsto para quarta-feira (18/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 1.500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1349 de segunda-feira (16/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 1,2 milhão.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 18/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.