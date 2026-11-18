A Caixa divulgou o resultado do concurso 1283 da Loteca. O sorteio foi realizado na terça-feira (17/11/2026), em ,. 33 apostas acertaram a faixa principal (1º (14 acertos)) e cada uma vai receber R$ 12.489,04.
Resultados dos 14 jogos
|Jogo
|Equipe 1
|Placar
|Equipe 2
|1
|SINGAPURA
|0 × 7
|BRASIL
|2
|GIBRALTAR
|1 × 1
|MALTA
|3
|ALEMANHA
|5 × 0
|HOLANDA
|4
|GRECIA
|1 × 0
|SERVIA/SER
|5
|MACEDONIA DO NORT
|0 × 3
|ESLOVENIA
|6
|SUICA
|4 × 0
|ESCOCIA/SCT
|7
|DINAMARCA
|2 × 3
|NORUEGA
|8
|PAIS DE GALES
|2 × 3
|PORTUGAL
|9
|BOSNIA HERZEGOVIN
|2 × 1
|ROMENIA
|10
|HUNGRIA
|1 × 1
|IRLANDA DO NORTE
|11
|ISRAEL
|1 × 1
|AUSTRIA
|12
|POLONIA
|1 × 1
|SUECIA
|13
|UCRANIA
|1 × 0
|GEORGIA
|14
|QUENIA
|1 × 2
|AFRICA DO SUL
Premiação do concurso 1283
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|1º (14 acertos)
|33
|R$ 12.489,04
|2º (13 acertos)
|849
|R$ 99,06
A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.529.270,00.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Canal eletrônico (internet/app) — 18 apostas
- Goiania (GO) — 1 aposta
- Itumbiara (GO) — 1 aposta
- Belo Horizonte (MG) — 2 apostas
- Juiz de Fora (MG) — 1 aposta
- Campo Grande (MS) — 1 aposta
- Curitiba (PR) — 1 aposta
- Laranjeiras do Sul (PR) — 1 aposta
- Rio de Janeiro (RJ) — 2 apostas
- Sao Goncalo (RJ) — 1 aposta
- Sao Joao da Barra (RJ) — 1 aposta
- Chapeco (SC) — 1 aposta
- Bauru (SP) — 1 aposta
- Pederneiras (SP) — 1 aposta
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1284, está previsto para sábado (21/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 3.500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Loteca 1282 de sexta-feira (13/11): 162 apostas acertam e cada uma leva R$ 3 mil.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 18/11/2026 às 02h09 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.