Resultado da Loteca 1282 de sexta-feira (13/11): 162 apostas acertam e cada uma leva R$ 3 mil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 1282 da Loteca. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), em ,. 162 apostas acertaram a faixa principal (1º (14 acertos)) e cada uma vai receber R$ 2.885,47.
Resultados dos 14 jogos
|Jogo
|Equipe 1
|Placar
|Equipe 2
|1
|ITALIA
|3 × 1
|FRANCA
|2
|TURQUIA
|1 × 2
|BELGICA
|3
|ALBANIA
|2 × 0
|FINLANDIA
|4
|INGLATERRA
|2 × 1
|CROACIA
|5
|REPUBLICA TCHECA
|0 × 2
|ESPANHA
|6
|MONTENEGRO
|2 × 1
|LETONIA
|7
|ARMENIA
|1 × 1
|CHIPRE
|8
|MOLDAVIA
|2 × 1
|CAZAQUISTAO
|9
|BULGARIA
|0 × 5
|ISLANDIA
|10
|LUXEMBURGO
|0 × 1
|ESTONIA
|11
|HOLANDA
|7 × 0
|GRECIA
|12
|SERVIA/SER
|1 × 3
|ALEMANHA
|13
|ESCOCIA/SCT
|2 × 1
|MACEDONIA DO NORT
|14
|ESLOVENIA
|0 × 0
|SUICA
Premiação do concurso 1282
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|1º (14 acertos)
|162
|R$ 2.885,47
|2º (13 acertos)
|2.703
|R$ 35,29
A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.734.498,00.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Canal eletrônico (internet/app) — 60 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 4 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 3 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 3 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 17 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 4 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 3 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 7 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 13 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 2 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 4 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 5 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 26 apostas
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1283, está previsto para segunda-feira (16/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Loteca 1281 de segunda-feira (09/11): uma aposta acerta e leva R$ 541 mil.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h09 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.