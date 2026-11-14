Resultado da Loteca 1282 de sexta-feira (13/11): 162 apostas acertam e cada uma leva R$ 3 mil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 1282 da Loteca. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), em ,. 162 apostas acertaram a faixa principal (1º (14 acertos)) e cada uma vai receber R$ 2.885,47.

Resultados dos 14 jogos

Jogo Equipe 1 Placar Equipe 2 1 ITALIA 3 × 1 FRANCA 2 TURQUIA 1 × 2 BELGICA 3 ALBANIA 2 × 0 FINLANDIA 4 INGLATERRA 2 × 1 CROACIA 5 REPUBLICA TCHECA 0 × 2 ESPANHA 6 MONTENEGRO 2 × 1 LETONIA 7 ARMENIA 1 × 1 CHIPRE 8 MOLDAVIA 2 × 1 CAZAQUISTAO 9 BULGARIA 0 × 5 ISLANDIA 10 LUXEMBURGO 0 × 1 ESTONIA 11 HOLANDA 7 × 0 GRECIA 12 SERVIA/SER 1 × 3 ALEMANHA 13 ESCOCIA/SCT 2 × 1 MACEDONIA DO NORT 14 ESLOVENIA 0 × 0 SUICA

Premiação do concurso 1282

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 1º (14 acertos) 162 R$ 2.885,47 2º (13 acertos) 2.703 R$ 35,29

A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.734.498,00.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Canal eletrônico (internet/app) — 60 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 4 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 3 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 3 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 17 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 4 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 3 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 7 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 13 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 2 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 4 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 5 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 26 apostas

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1283, está previsto para segunda-feira (16/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Loteca 1281 de segunda-feira (09/11): uma aposta acerta e leva R$ 541 mil.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h09 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.