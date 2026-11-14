 Pular para o conteúdo
sábado, 14 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Resultado da Loteca 1282 de sexta-feira (13/11): 162 apostas acertam e cada uma leva R$ 3 mil
Ver últimas
Loterias

Resultado da Loteca 1282 de sexta-feira (13/11): 162 apostas acertam e cada uma leva R$ 3 mil

Confira os placares dos 14 jogos no concurso 1282 da Loteca, de sexta-feira (13/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
Loterias
PublicidadeClinica Matéria
Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
Compartilhe

A Caixa divulgou o resultado do concurso 1282 da Loteca. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), em ,. 162 apostas acertaram a faixa principal (1º (14 acertos)) e cada uma vai receber R$ 2.885,47.

Resultados dos 14 jogos

JogoEquipe 1PlacarEquipe 2
1ITALIA3 × 1FRANCA
2TURQUIA1 × 2BELGICA
3ALBANIA2 × 0FINLANDIA
4INGLATERRA2 × 1CROACIA
5REPUBLICA TCHECA0 × 2ESPANHA
6MONTENEGRO2 × 1LETONIA
7ARMENIA1 × 1CHIPRE
8MOLDAVIA2 × 1CAZAQUISTAO
9BULGARIA0 × 5ISLANDIA
10LUXEMBURGO0 × 1ESTONIA
11HOLANDA7 × 0GRECIA
12SERVIA/SER1 × 3ALEMANHA
13ESCOCIA/SCT2 × 1MACEDONIA DO NORT
14ESLOVENIA0 × 0SUICA

Premiação do concurso 1282

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
1º (14 acertos)162R$ 2.885,47
2º (13 acertos)2.703R$ 35,29

A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.734.498,00.

Onde saíram as apostas da faixa principal

  1. Canal eletrônico (internet/app) — 60 apostas
  2. Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
  3. Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
  4. Canal eletrônico (internet/app) — 4 apostas
  5. Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
  6. Canal eletrônico (internet/app) — 3 apostas
  7. Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
  8. Canal eletrônico (internet/app) — 3 apostas
  9. Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
  10. Canal eletrônico (internet/app) — 17 apostas
  11. Canal eletrônico (internet/app) — 4 apostas
  12. Canal eletrônico (internet/app) — 3 apostas
  13. Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
  14. Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
  15. Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
  16. Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
  17. Canal eletrônico (internet/app) — 7 apostas
  18. Canal eletrônico (internet/app) — 13 apostas
  19. Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
  20. Canal eletrônico (internet/app) — 2 apostas
  21. Canal eletrônico (internet/app) — 4 apostas
  22. Canal eletrônico (internet/app) — 5 apostas
  23. Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
  24. Canal eletrônico (internet/app) — 26 apostas

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1283, está previsto para segunda-feira (16/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Loteca 1281 de segunda-feira (09/11): uma aposta acerta e leva R$ 541 mil.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h09 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Loteca#Loterias CAIXA#Resultados das loterias
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.