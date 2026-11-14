Novorizontino conquista Série B e garante acesso inédito à elite

O Novorizontino fez história neste sábado (14) ao vencer o Criciúma por 1 a 0 fora de casa, conquistando o título inédito da Série B do Campeonato Brasileiro e garantindo, pela primeira vez, o acesso à Série A. O clube paulista, fundado em 2010, somou 73 pontos e superou o Juventude, que ficou em segundo lugar com 71 pontos após bater o Botafogo-SP por 2 a 0 em Caxias do Sul.

O gol decisivo do Novorizontino saiu aos 23 minutos do segundo tempo, com Juninho aproveitando um desvio na zaga adversária. Já o Juventude celebrou o retorno à elite diante de um público de mais de 18 mil pessoas no estádio Alfredo Jaconi, coroando a campanha com gols de Fábio Lima e Raí Silva. A partida também marcou a despedida dos gramados do volante Alan Ruschel, sobrevivente do acidente aéreo da Chapecoense em 2016.

Além dos campeões, mais duas equipes ainda podem garantir vaga na Série A por meio dos playoffs, novidade desta temporada. Vila Nova e Fortaleza, terceiro e quarto colocados, terão vantagem de decidir em casa contra Atlético-GO e Criciúma, respectivamente. O CRB, que empatou com o Ceará, ficou fora da disputa, terminando em sétimo lugar.

Na parte de baixo da tabela, Avaí, América-MG, Londrina e Ponte Preta foram rebaixados para a Série C. O Sport venceu o Goiás por 3 a 0, mas ambas as equipes ficaram fora do mata-mata, encerrando a competição com 58 pontos.

O acesso do Novorizontino e do Juventude movimenta o cenário esportivo nacional e traz esperança para torcidas do interior, mostrando que a dedicação pode render grandes conquistas. A expectativa agora é para a definição dos dois últimos times que subirão para a elite do futebol brasileiro.

O futebol do interior paulista volta a ser destaque nacional, mostrando a força dos clubes emergentes e a importância da gestão eficiente. A conquista inédita do Novorizontino é resultado de trabalho consistente e investimento em estrutura, servindo de inspiração para outras equipes da região.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br