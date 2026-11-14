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Mega da Virada será sorteada em 1º de janeiro, às 11h

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Concurso 3100 tem prêmio estimado em R$ 1 bilhão; apostas terminam em 31 de dezembro, às 22h.

Quem pretende acompanhar a Mega da Virada 2026 precisa ficar atento ao calendário: o sorteio está marcado para 1º de janeiro de 2027, uma sexta-feira, às 11h, pelo horário de Brasília. A programação deixa de seguir a tradicional realização na noite de 31 de dezembro e leva a apuração das dezenas para a manhã do primeiro dia do ano. A data foi confirmada pela Caixa.

O concurso especial 3100 tem prêmio estimado em R$ 1 bilhão, segundo comunicado das Loterias Caixa. Apesar do sorteio em janeiro, o prazo para registrar os jogos termina ainda em 2026: às 22h de 31 de dezembro.

O que muda no calendário da Mega da Virada

A principal diferença para os apostadores está no momento de conferir o resultado. Tradicionalmente associado às comemorações de Réveillon, o concurso de 2026 já foi anunciado com sorteio para o feriado de Ano-Novo.

É preciso, porém, fazer uma ressalva sobre a edição anterior: a Mega da Virada 2025 também foi sorteada em janeiro, após um adiamento anunciado pela Caixa na noite de 31 de dezembro. Na ocasião, a extração foi transferida para 1º de janeiro de 2026, às 10h. Por isso, a edição de 2026 não deve ser apresentada como a primeira realizada no primeiro dia do ano.

Para o concurso 3100, o sorteio em janeiro consta da programação divulgada antecipadamente. A extração acontecerá no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Até quando é possível apostar?

As apostas estão abertas desde 3 de novembro e podem ser registradas até as 22h de 31 de dezembro de 2026. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Os jogos podem ser feitos nas lotéricas credenciadas, no portal e no aplicativo Loterias Caixa, além do Internet Banking da instituição para correntistas. Quem escolher uma unidade física deve observar o horário de atendimento do estabelecimento.

Prêmio da Mega da Virada não acumula

O concurso especial tem uma regra diferente dos sorteios regulares: o prêmio principal não acumula para o concurso seguinte. Se nenhuma aposta acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina. Se também não houver ganhadores nessa faixa, a premiação passa aos acertadores da quadra.

Resultado no Portal Cambé

O Portal Cambé publicará as dezenas sorteadas e atualizará as informações sobre a premiação assim que os dados forem divulgados pela Caixa.

Acompanhe a cobertura na página de loterias do Portal Cambé.

Tags
#apostas#loteria#Loterias CAIXA#mega da virada#prêmio
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Redação Portal Cambé
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