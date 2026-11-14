Circuito Cultural celebra Consciência Negra com arte e debates no Rio

O Instituto 12, localizado no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, deu início neste sábado (14) ao Circuito Cultural Instituto 12 – Conexões Criativas. O evento, que reúne exposições, palestras, shows e espetáculos de dança, tem entrada gratuita e propõe uma reflexão sobre arte, meio ambiente, sociedade e cidade. Os ingressos são limitados e devem ser retirados pelo Sympla, conforme a programação das sessões.

Com curadoria de João Vergara, doutor em Arte e Cultura Contemporânea pela Uerj, o circuito está dividido em quatro ciclos temáticos: Reconexão, Respiração, Reinvenção e Reconstrução. O primeiro ciclo, que acontece neste fim de semana e nos dias 20, 21 e 22 de novembro, homenageia o mês da Consciência Negra, trazendo discussões sobre empreendedorismo feminino, apresentações de dança afro-brasileira, show do cantor Toni Garrido e exposição da artista visual Panmela Castro.

Arte, ancestralidade e protagonismo feminino

Panmela Castro, reconhecida internacionalmente, apresenta a exposição “Reconexão”, que destaca o resgate do feminino e a valorização da ancestralidade africana. As obras abordam temas como autonomia, força e autoestima, além de promoverem a interação do público. Panmela, que já expôs em eventos como a Bienal da Coreia, busca dar voz às experiências de mulheres negras, criando espaço para afeto e liberdade de expressão.

Programação diversa e acessível

O evento conta ainda com mesas de debate sobre impacto social, empreendedorismo cultural e feminino, além de apresentações artísticas e musicais sob curadoria de Toni Garrido, que também participa de rodas de conversa sobre carreira e sustentabilidade no setor cultural.

Impacto local e novas oportunidades culturais

A realização do circuito é fruto de parceria entre o Ministério da Cultura e o Instituto 12, por meio da Lei Rouanet. Segundo a produtora-executiva Kirce Lima, a proposta é estimular o diálogo, provocar reflexões e inspirar novas formas de enxergar o mundo. O Instituto 12, fundado em 2023, se firma como novo polo cultural gratuito na Zona Sul carioca, com programação recorrente e acessível.

O Circuito Cultural Instituto 12 reforça a importância da arte como ferramenta de transformação social e de fortalecimento da identidade negra, oferecendo à comunidade carioca um espaço de celebração, aprendizado e conexão.

Para conferir a programação completa e garantir seu ingresso, acesse o Sympla. Compartilhe sua opinião nos comentários e siga o Portal para mais novidades culturais do Rio.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br