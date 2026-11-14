Copa do Mundo da Vela reúne 40 países na Baía de Guanabara

O Rio de Janeiro recebe, a partir desta quinta-feira (19), a segunda edição da Copa do Mundo da Vela, reunindo delegações de 40 países na Baía de Guanabara. O torneio, oficialmente chamado de SSL Gold Cup, segue até 13 de dezembro e traz um formato inovador para a modalidade.

Diferente de outras competições, as equipes são formadas por oito a dez velejadores que competem em barcos padronizados do modelo SSL47, fornecidos pela organização. O objetivo é garantir igualdade de condições entre os participantes, destacando o trabalho em equipe e a estratégia de cada seleção.

Robert Scheidt, capitão da equipe brasileira, destacou a importância do evento para o país. Segundo ele, a competição representa um retorno ao cenário olímpico e a chance de disputar em casa, diante do público brasileiro.

A Copa do Mundo da Vela foi criada pela SSL, liga mundial dos velejadores, para reunir os melhores atletas de cada país em uma disputa coletiva. Ao contrário das tradicionais regatas individuais ou em duplas, todos competem em barcos idênticos e com uniformes que representam as cores nacionais.

Na edição inaugural, realizada em 2023, em Gran Canaria, na Espanha, a Hungria ficou com o título após vencer Itália, Países Baixos e Espanha na regata decisiva. O Brasil terminou em oitavo lugar.

As últimas três vagas para o torneio deste ano estão sendo definidas em uma seletiva pan-americana, também no Rio, com a participação de México, Cuba, Bermuda, El Salvador, Uruguai, Porto Rico, Venezuela e Antígua e Barbuda.

O evento movimenta a cena esportiva carioca e reforça o protagonismo do Rio de Janeiro em grandes competições internacionais, mantendo viva a tradição da vela e estimulando o esporte na região.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br