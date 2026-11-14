Brasil sofre derrota para Japão com gol nos acréscimos em amistoso

A seleção brasileira de futebol perdeu para o Japão por 3 a 2 em amistoso realizado na manhã deste sábado (14), em Singapura. O gol decisivo dos japoneses saiu nos acréscimos, frustrando a equipe comandada por Carlo Ancelotti.

O Japão começou pressionando e marcou dois gols em menos de 20 minutos, com Kubo e Nakamura. O Brasil reagiu ainda no primeiro tempo com um belo chute de Vini Jr, diminuindo o placar.

Na segunda etapa, Vini Jr voltou a brilhar e empatou para o Brasil com outro chute forte, desta vez acertando as duas traves antes de a bola entrar. O atacante Endrick quase virou o jogo, mas acertou o travessão.

Quando o empate parecia garantido, Sakamoto apareceu livre na área após desvio na defesa brasileira e marcou por cobertura, decretando a vitória japonesa aos 46 minutos do segundo tempo. O lance gerou reclamação dos brasileiros, que pediram falta em João Gomes no início da jogada. Raphinha e o técnico Carlo Ancelotti foram expulsos após invadirem o gramado para protestar, mas a arbitragem manteve o gol.

Esta é a segunda vez em pouco mais de um ano que o Japão vence o Brasil por 3 a 2 em amistosos, repetindo o placar do confronto de outubro de 2025. Entre esses jogos, o Brasil eliminou o Japão na Copa do Mundo, nas oitavas de final.

A seleção brasileira encerra sua temporada na próxima terça-feira (17), quando enfrenta Singapura às 7h (horário de Brasília).

O resultado chama atenção para a necessidade de ajustes no time brasileiro, especialmente no setor defensivo, e reforça o equilíbrio dos confrontos internacionais recentes.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br