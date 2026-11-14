 Pular para o conteúdo
sábado, 14 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Novorizontino conquista Série B e garante acesso inédito à elite
Ver últimas
Brasil

Rádio MEC apresenta série inédita sobre Irving Berlin neste domingo

Rádio MEC exibe série inédita sobre Irving Berlin neste domingo às 22h. Saiba como ouvir e participe da programação especial.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
BrasilDestaques
PublicidadeClinica Matéria
Rádio MEC apresenta série inédita sobre Irving Berlin neste domingo
Rádio MEC apresenta série inédita sobre Irving Berlin neste domingo
Compartilhe

A Rádio MEC transmite neste domingo (15), às 22h, um episódio inédito da série “Grandes Compositores da Broadway”, apresentado pelo jornalista e escritor Ruy Castro. O programa destaca a trajetória de Irving Berlin, um dos maiores nomes da música norte-americana, e será reprisado na Rádio Nacional na segunda-feira, também às 22h.

Produzida por Ruy Castro, Heloisa Seixas e Julia Romeu, a série mergulha no universo dos compositores que marcaram a Broadway, valorizando a criatividade musical que atravessa gerações. Nesta edição, os ouvintes poderão conhecer mais sobre a carreira de Berlin, responsável por mais de 1.500 canções e autor de clássicos como “There’s no business like showbusiness” e “A pretty girl is like a melody”.

Irving Berlin: um ícone da música americana

Durante o programa, Ruy Castro explora a genialidade de Berlin, cuja produção musical influenciou tanto a Broadway quanto Hollywood. O repertório apresentado inclui sucessos que se tornaram parte da história da música mundial, mostrando a versatilidade e o impacto do compositor.

Sobre a série e seu apresentador

“Grandes Compositores da Broadway” resgata uma época em que a música era o grande destaque dos espetáculos. Além de Berlin, a série já abordou nomes como Cole Porter, George e Ira Gershwin, Jerome Kern e outros. Ruy Castro, reconhecido por suas biografias e trabalhos sobre a música brasileira, conduz o programa com sua experiência e conhecimento, trazendo curiosidades e análises sobre cada artista.

Como ouvir e participar

A Rádio MEC, conhecida nacionalmente por sua programação voltada à música clássica, pode ser sintonizada em diversas cidades e plataformas digitais. O público pode interagir enviando mensagens pelo WhatsApp ou pelas redes sociais da emissora, sugerindo temas e participando da programação.

Contexto local e histórico

Iniciativas como essa reforçam o papel da Rádio MEC na valorização da cultura musical, aproximando ouvintes de diferentes regiões do país de grandes nomes internacionais e nacionais. A emissora mantém tradição de promover conteúdos de qualidade e estimular a participação da comunidade, consolidando sua presença no cenário cultural brasileiro.

Para saber mais sobre a programação ou enviar sugestões, basta acessar o site ou as redes sociais da Rádio MEC. Compartilhe a novidade com amigos e acompanhe as próximas edições da série!

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#Grandes Compositores da Broadway#Irving Berlin#música clássica#programação cultural#radio#Rádio MEC#Ruy Castro#série inédita
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.