Rádio MEC apresenta série inédita sobre Irving Berlin neste domingo

A Rádio MEC transmite neste domingo (15), às 22h, um episódio inédito da série “Grandes Compositores da Broadway”, apresentado pelo jornalista e escritor Ruy Castro. O programa destaca a trajetória de Irving Berlin, um dos maiores nomes da música norte-americana, e será reprisado na Rádio Nacional na segunda-feira, também às 22h.

Produzida por Ruy Castro, Heloisa Seixas e Julia Romeu, a série mergulha no universo dos compositores que marcaram a Broadway, valorizando a criatividade musical que atravessa gerações. Nesta edição, os ouvintes poderão conhecer mais sobre a carreira de Berlin, responsável por mais de 1.500 canções e autor de clássicos como “There’s no business like showbusiness” e “A pretty girl is like a melody”.

Irving Berlin: um ícone da música americana

Durante o programa, Ruy Castro explora a genialidade de Berlin, cuja produção musical influenciou tanto a Broadway quanto Hollywood. O repertório apresentado inclui sucessos que se tornaram parte da história da música mundial, mostrando a versatilidade e o impacto do compositor.

Sobre a série e seu apresentador

“Grandes Compositores da Broadway” resgata uma época em que a música era o grande destaque dos espetáculos. Além de Berlin, a série já abordou nomes como Cole Porter, George e Ira Gershwin, Jerome Kern e outros. Ruy Castro, reconhecido por suas biografias e trabalhos sobre a música brasileira, conduz o programa com sua experiência e conhecimento, trazendo curiosidades e análises sobre cada artista.

Como ouvir e participar

A Rádio MEC, conhecida nacionalmente por sua programação voltada à música clássica, pode ser sintonizada em diversas cidades e plataformas digitais. O público pode interagir enviando mensagens pelo WhatsApp ou pelas redes sociais da emissora, sugerindo temas e participando da programação.

Contexto local e histórico

Iniciativas como essa reforçam o papel da Rádio MEC na valorização da cultura musical, aproximando ouvintes de diferentes regiões do país de grandes nomes internacionais e nacionais. A emissora mantém tradição de promover conteúdos de qualidade e estimular a participação da comunidade, consolidando sua presença no cenário cultural brasileiro.

Para saber mais sobre a programação ou enviar sugestões, basta acessar o site ou as redes sociais da Rádio MEC. Compartilhe a novidade com amigos e acompanhe as próximas edições da série!

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br