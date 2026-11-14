Festival Melanina Acentuada movimenta cultura negra em São Paulo

O Festival Melanina Acentuada chega ao fim neste domingo (15) em São Paulo, marcando o retorno do evento à cidade após 14 anos de ausência. A oitava edição acontece no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e oferece uma programação diversificada, com destaque para espetáculos teatrais, oficinas criativas e debates sobre arte e identidade negra.

Entre as atrações principais está a peça ‘Black Machine’, da premiada dramaturga Dione Carlos, que será apresentada neste sábado (14). No domingo, a programação se encerra com ‘Macacos’, monólogo de Clayton Nascimento, reconhecido por sua atuação em importantes premiações nacionais.

O festival também trouxe novidades, como a entrevista musicada, que combina músicas do grupo Cabokaji com reflexões inspiradas nos manifestos de Abdias do Nascimento, referência do Teatro Experimental Negro. As atividades formativas são gratuitas, com retirada de ingressos uma hora antes na bilheteria do CCBB, enquanto os espetáculos têm ingressos a preços populares.

A abertura contou com a peça ‘Pequeno Manual Antirracista’, baseada no livro de Djamila Ribeiro, reforçando o compromisso do evento com discussões sobre racismo, privilégios e a valorização da cultura negra no Brasil.

Impacto para a comunidade e acesso facilitado

O Melanina Acentuada se destaca por democratizar o acesso à cultura e promover o protagonismo negro nos palcos. O evento oferece transporte gratuito e fácil acesso ao CCBB, além de horários amplos de funcionamento para atender diferentes públicos.

Histórico e relevância do festival

Desde sua criação, o festival já apresentou mais de 40 espetáculos e acompanhou as mudanças sociais do país, como a implementação das cotas raciais e a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. Segundo o idealizador Aldri Anunciação, o evento reflete a evolução da representação negra nas artes, indo além dos estereótipos e trazendo personagens mais complexos e histórias que dialogam com a realidade das comunidades negras e indígenas.

O Festival Melanina Acentuada reafirma seu papel como espaço de reflexão, resistência e celebração da cultura negra, contribuindo para o fortalecimento do debate sobre igualdade e diversidade em São Paulo.

Para mais informações sobre a programação e retirada de ingressos, acesse o site do CCBB ou compareça à bilheteria. Participe, compartilhe sua experiência e acompanhe as novidades culturais em nossas redes sociais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br