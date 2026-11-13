Dólar encerra semana em alta de 2,63% e fecha estável a R$ 5,65

O dólar terminou esta sexta-feira (13) praticamente estável, cotado a R$ 5,65, mas acumulou valorização de 2,63% ao longo da semana. O movimento foi influenciado pelas incertezas em torno do pacote fiscal do governo e pelas oscilações do mercado internacional.

Durante o pregão, a moeda norte-americana variou entre R$ 5,632 e R$ 5,667, fechando o dia com leve alta de 0,11%. Apesar da estabilidade diária, o avanço semanal refletiu a repercussão da aprovação do texto-base do pacote fiscal pelo Senado, que prevê medidas para conter despesas públicas e pode impactar até R$ 60 bilhões nas contas do país a partir de 2027. A votação dos destaques está marcada para a próxima terça-feira (17), antes do envio da proposta à Câmara dos Deputados.

Ibovespa avança com apoio de varejistas e petroleiras

No mesmo dia, o Ibovespa subiu 0,66%, alcançando 172.457 pontos, e acumulou alta de 2,35% na semana. O desempenho positivo foi puxado por ações de empresas do setor varejista e de petroleiras, além do resultado acima do esperado nas vendas do comércio em setembro, que cresceram 0,2% em relação a agosto e 1,7% na comparação anual.

Mercado internacional e petróleo

No exterior, os investidores acompanharam dados de inflação dos Estados Unidos, que vieram abaixo das expectativas, trazendo algum alívio aos temores sobre juros. O índice do dólar, que mede a força da moeda americana frente a outras seis moedas, subiu 0,19%, chegando a 103,420 pontos.

Os contratos futuros do petróleo fecharam próximos da estabilidade, com o Brent cotado a US$ 95,84 e o WTI a US$ 88,56. Mesmo assim, ambos registraram queda de cerca de 2,5% na semana, diante do aumento da oferta global e incertezas geopolíticas no Oriente Médio.

Contexto local e impacto

O cenário econômico brasileiro segue atento aos desdobramentos do pacote fiscal e ao desempenho do comércio, fatores que influenciam diretamente o câmbio e a bolsa. A recente aprovação do texto-base no Senado e os dados positivos do varejo mostram a importância de acompanhar de perto as decisões políticas e econômicas para entender o impacto no bolso do consumidor e nos investimentos.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br