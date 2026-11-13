 Pular para o conteúdo
sábado, 14 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Resultado da Loteca 1282 de sexta-feira (13/11): 162 apostas acertam e cada uma leva R$ 3 mil
Ver últimas
Cambé

UBS de Cambé abrem neste sábado para atendimento exclusivo aos homens

UBS de Cambé abrem neste sábado para atendimento exclusivo aos homens durante o Novembro Azul. Aproveite para cuidar da saúde!

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
CambéDestaques
PublicidadeClinica Matéria
UBS de Cambé abrem neste sábado para atendimento exclusivo aos homens
UBS de Cambé abrem neste sábado para atendimento exclusivo aos homens
Compartilhe

As Unidades Básicas de Saúde de Cambé vão funcionar neste sábado (14) com atendimento especial voltado aos homens, das 8h às 14h. A iniciativa integra a programação do Novembro Azul, campanha que busca promover a saúde masculina para além da prevenção ao câncer de próstata.

Durante o período, os homens poderão realizar consultas médicas, passar por avaliação odontológica, se vacinar e receber orientações sobre cuidados com a saúde. O atendimento será exclusivo para o público masculino em todas as UBS do município.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde Pública, a proposta é incentivar os homens a cuidarem da saúde de forma preventiva e regular. A secretária Talita Bengozi reforça que é fundamental buscar avaliação médica não apenas após os 40 anos, mas em todas as fases da vida, visando a prevenção e o bem-estar.

Além do atendimento deste sábado, Cambé realiza ao longo de novembro palestras, ações educativas e visitas a empresas, sempre com foco na saúde do homem. Essas atividades buscam ampliar o acesso à informação e estimular a procura por serviços de saúde.

Nos últimos anos, a cidade tem intensificado campanhas para conscientizar a população masculina sobre a importância do autocuidado e da prevenção de doenças, respondendo a uma demanda antiga da comunidade local.

Moradores podem aproveitar a oportunidade para tirar dúvidas, realizar exames e buscar encaminhamentos para questões de saúde. O Portal Cambé convida a comunidade a compartilhar a informação e incentivar familiares e amigos a participarem da ação.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br

Tags
#atendimento médico#cambé#NOVEMBRO AZUL#Odontologia#prevenção#saúde do homem#ubs#vacinação
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.