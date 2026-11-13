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Comandante da PMPR debate estratégias contra crime organizado em encontro nacional

Comandante da PMPR participa de encontro nacional para debater estratégias integradas no combate ao crime organizado. Saiba mais no Portal Cambé.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Comandante da PMPR debate estratégias contra crime organizado em encontro nacional
Comandante da PMPR debate estratégias contra crime organizado em encontro nacional
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O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR) participou nesta semana de uma reunião do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais, realizada em João Pessoa, na Paraíba. O encontro reuniu líderes das polícias militares de diversos estados para discutir desafios estratégicos enfrentados pelas corporações em todo o país.

Durante o evento, os participantes concentraram os debates em temas como o combate ao crime organizado, o enfrentamento ao tráfico de drogas e armas, além de buscar formas de aprimorar a integração entre as forças policiais estaduais. A troca de experiências e a construção de estratégias conjuntas foram apontadas como fundamentais para fortalecer a segurança pública e tornar as ações mais eficazes.

A atuação integrada entre as polícias tem sido uma das principais demandas diante do avanço das organizações criminosas e do aumento das apreensões de entorpecentes e armamentos em diversas regiões do Brasil. O encontro também serviu para alinhar procedimentos e compartilhar boas práticas adotadas em diferentes estados.

Historicamente, a PMPR tem buscado participar ativamente de fóruns nacionais, contribuindo com sua experiência e aprendizados no enfrentamento à criminalidade. A participação do comandante-geral reforça o compromisso do Paraná em colaborar com soluções conjuntas para desafios que afetam todo o país.

Continue acompanhando o Portal Cambé para mais informações sobre segurança pública e ações das forças policiais. Deixe seu comentário ou compartilhe esta notícia com sua comunidade.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

Tags
##PMPR#Conselho Nacional#crime organizado#João Pessoa#Policia Militar#segurança pública#tráfico de armas#trafico de drogas
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