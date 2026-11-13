Comandante da PMPR debate estratégias contra crime organizado em encontro nacional

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR) participou nesta semana de uma reunião do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais, realizada em João Pessoa, na Paraíba. O encontro reuniu líderes das polícias militares de diversos estados para discutir desafios estratégicos enfrentados pelas corporações em todo o país.

Durante o evento, os participantes concentraram os debates em temas como o combate ao crime organizado, o enfrentamento ao tráfico de drogas e armas, além de buscar formas de aprimorar a integração entre as forças policiais estaduais. A troca de experiências e a construção de estratégias conjuntas foram apontadas como fundamentais para fortalecer a segurança pública e tornar as ações mais eficazes.

A atuação integrada entre as polícias tem sido uma das principais demandas diante do avanço das organizações criminosas e do aumento das apreensões de entorpecentes e armamentos em diversas regiões do Brasil. O encontro também serviu para alinhar procedimentos e compartilhar boas práticas adotadas em diferentes estados.

Historicamente, a PMPR tem buscado participar ativamente de fóruns nacionais, contribuindo com sua experiência e aprendizados no enfrentamento à criminalidade. A participação do comandante-geral reforça o compromisso do Paraná em colaborar com soluções conjuntas para desafios que afetam todo o país.

Continue acompanhando o Portal Cambé para mais informações sobre segurança pública e ações das forças policiais. Deixe seu comentário ou compartilhe esta notícia com sua comunidade.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br