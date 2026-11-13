Atletas de Londrina participam do Mundial de Multiesportes em Abu Dhabi

Os londrinenses Karen Foppa e Sadraque Oliveira estão representando o Brasil no Mundial de Multiesportes 2026, que acontece de 13 a 22 de novembro na ilha de Hudayriyat, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os dois atletas fazem parte da Associação Triatlética Londrinense (ATRIL), entidade que recebe apoio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

O evento, promovido pela World Triathlon, reúne competidores de diversos países em modalidades como duatlo, cross duatlo, cross triatlo, aquatlo, aquabike e triatlo de longa distância. Karen e Sadraque garantiram vaga após se destacarem no Campeonato Brasileiro do ano passado.

Na edição anterior do mundial, em 2025, realizada em Pontevedra, na Espanha, Karen conquistou a medalha de bronze e Sadraque foi ouro. Agora, Karen compete neste domingo (15) no Duathlon Standard, uma prova que exige resistência e estratégia em percurso pavimentado. Ela busca melhorar sua posição no ranking mundial e comemorar o esforço dedicado durante o ciclo de preparação.

Sadraque participa do Cross Duathlon, marcado para quinta-feira (19), enfrentando trilhas e terrenos irregulares que exigem técnica e preparo. O atleta está confiante e espera trazer mais uma medalha para o Brasil, destacando a importância de manter o foco e aplicar as estratégias treinadas.

O Duathlon Standard é composto por 10 km de corrida, 40 km de ciclismo e mais 5 km de corrida, enquanto o Cross Duathlon envolve 6 km de corrida, 20 km de mountain bike e mais 3 km de corrida, ambos sem etapa de natação. A principal diferença está no tipo de percurso e bicicleta utilizada.

Londrina tem tradição em revelar talentos no esporte e, com o apoio de projetos locais, os atletas seguem levando o nome da cidade para competições internacionais. O desempenho de Karen e Sadraque inspira jovens esportistas da região e reforça o papel do incentivo público no desenvolvimento do esporte local.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br