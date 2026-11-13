Simpósios em Londrina destacam atividade física e saúde no SUS

Pesquisadores, profissionais e estudantes participaram, nesta semana, de três eventos que discutiram a importância da atividade física na saúde pública e o fortalecimento dos programas de pós-graduação em Educação Física no Paraná. Os encontros aconteceram no Anfiteatro Cyro Grossi, no Centro de Ciências Biológicas (CCB) da UEL, reunindo representantes de diversas instituições.

Na quarta-feira (11), o I Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Educação Física abriu a programação com uma palestra sobre o cenário atual e os desafios dos cursos no estado, conduzida pelo professor Edilson Serpeloni Cyrino, do Centro de Educação Física e Esporte (CEFE). A mesa-redonda que se seguiu contou com representantes de universidades públicas e privadas, como UENP, UTFPR, UFPR, UEM, UEL e UNOPAR, promovendo o debate sobre identidade, produção científica e cooperação entre instituições.

Durante o II Simpósio de Atividade Física na Atenção à Saúde, realizado na sexta-feira (13), o destaque foi a palestra de Fábio Fortunato Brasil de Carvalho, do INCA-MS, que abordou a defesa da atividade física como política pública no Sistema Único de Saúde (SUS), enfatizando ciência, equidade e o direito à saúde. O evento também promoveu um fórum para discutir a construção coletiva dessas políticas, com a presença de especialistas da UEL, do Conselho Regional de Educação Física do Paraná, UFTM e Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde.

Outro ponto alto foi a palestra de Gustavo Chaves Brandão, do CREF9-PR, que tratou do papel da Educação Física na prevenção de doenças crônicas e as perspectivas para atuação hospitalar no Paraná.

Esses simpósios e encontros reforçam a relevância da integração entre pesquisa, ensino e políticas públicas para promover a saúde da população. Em Londrina e região, a discussão sobre atividade física no SUS é fundamental para ampliar o acesso e a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.

Os eventos refletem o esforço contínuo das instituições locais em qualificar profissionais e fortalecer o debate sobre saúde coletiva. A cidade tem se destacado como polo de referência em Educação Física, contribuindo para avanços no cuidado à saúde e formação acadêmica.

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Fonte: operobal.uel.br