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Instabilidade no sistema Protege Fácil afeta serviços do Corpo de Bombeiros do Paraná

Sistema Protege Fácil do Corpo de Bombeiros do Paraná apresenta instabilidades; equipes trabalham para normalizar serviços. Saiba mais.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Instabilidade no sistema Protege Fácil afeta serviços do Corpo de Bombeiros do Paraná
Instabilidade no sistema Protege Fácil afeta serviços do Corpo de Bombeiros do Paraná
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O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná comunicou que o sistema Protege Fácil, implantado em 9 de novembro de 2026, enfrenta instabilidades técnicas que dificultam o acesso e o uso de algumas funções da plataforma.

Segundo a corporação, equipes técnicas estão trabalhando desde o lançamento para identificar e corrigir os problemas, buscando normalizar os serviços o quanto antes. O órgão reconhece os transtornos causados a cidadãos, empresários e profissionais que dependem do sistema para procedimentos de segurança.

Durante esse período de ajustes, usuários podem encontrar dificuldades de acesso ou falhas, mesmo seguindo corretamente os procedimentos. As unidades de atendimento dos Bombeiros estão sendo orientadas para prestar informações atualizadas e encaminhar as demandas de modo adequado.

O Corpo de Bombeiros reforça o compromisso com a transparência e a melhoria dos serviços, e informa que novas atualizações sobre o andamento das correções serão divulgadas pelos canais oficiais.

Para acessar os serviços de prevenção e acompanhar as novidades, a população deve consultar os meios oficiais do CBMPR.

Fonte: www.bombeiros.pr.gov.br

Tags
#Corpo de Bombeiros#instabilidade#paraná#Protege Fácil#segurança#serviços públicos#sistema online#tecnologia
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Redação Portal Cambé
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