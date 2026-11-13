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STF suspende prazos judiciais após pane em sistemas da Microsoft

STF suspende prazos judiciais após falha nos sistemas da Microsoft. Veja como a decisão afeta advogados e processos em todo o país.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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STF suspende prazos judiciais após pane em sistemas da Microsoft
STF suspende prazos judiciais após pane em sistemas da Microsoft
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O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiram suspender os prazos processuais em todo o país nesta sexta-feira (13), após uma instabilidade nos sistemas da Microsoft impactar o funcionamento do Judiciário brasileiro. A medida, assinada pelo ministro Edson Fachin, interrompe a contagem dos prazos nos dias 12 e 13 de novembro, com normalização prevista para segunda-feira (16).

A decisão foi tomada após solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que alertou para possíveis prejuízos à advocacia e ao andamento dos processos devido às falhas técnicas. Segundo Fachin, a instabilidade afetou principalmente o Outlook e o Teams, ferramentas essenciais para comunicação e audiências virtuais.

Apesar do problema, o sistema eletrônico de julgamentos e outras atividades jurisdicionais seguiram funcionando normalmente. A Microsoft informou que a pane, que deixou serviços como Outlook, Teams e Copilot fora do ar por mais de 12 horas, foi causada por falhas em servidores, sem indícios de ataques maliciosos.

Impacto para advogados e tribunais

A suspensão dos prazos processuais foi vista como necessária para garantir que advogados e partes não fossem prejudicados por dificuldades de acesso às plataformas digitais. O episódio reforça a dependência do Judiciário brasileiro de ferramentas tecnológicas e a importância de soluções rápidas para garantir a continuidade dos serviços.

Contexto: tecnologia e Justiça

Nos últimos anos, o Judiciário ampliou o uso de sistemas eletrônicos para processos e audiências, facilitando o acesso e a transparência. No entanto, falhas como a desta semana mostram a necessidade de planos de contingência e de diálogo constante com fornecedores de tecnologia.

Para saber mais sobre o funcionamento dos tribunais ou compartilhar sua experiência com sistemas digitais, participe nos comentários ou siga o Portal Cambé nas redes sociais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#Brasil#justiça#microsoft#oab#prazos judiciais#stf#suspensão#tecnologia
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Redação Portal Cambé
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