Oportunidade é destinada à ampla concorrência; inscrições pela internet terminam às 23h59 de domingo, 15 de novembro

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está com inscrições abertas para uma vaga de estágio de Direito na Delegacia de Polícia de Cambé. A oportunidade integra o processo seletivo do Edital nº 21/2026, organizado pela Divisão de Recursos Humanos da instituição, e recebe candidaturas pela internet até as 23h59 deste domingo, 15 de novembro.

A vaga é de nível superior, na modalidade de ampla concorrência. Para participar, os estudantes precisam atender aos requisitos dos editais e concluir a inscrição nos dois canais indicados pela instituição: o formulário da PCPR e a oportunidade correspondente na Central de Estágios do Paraná.

Como se inscrever no estágio de Direito em Cambé

O período de inscrições começou em 9 de novembro, às 8h30. O formulário e os documentos da seleção estão disponíveis na página de estágios da Polícia Civil do Paraná.

Além de preencher o formulário da PCPR, o candidato deve acessar o site da Central de Estágios do Paraná e se inscrever na vaga ofertada. As duas etapas devem ser realizadas dentro do prazo.

Antes de finalizar a candidatura, o estudante deve conferir os dados informados e as exigências dos editais disponíveis no site oficial.

Quem pode participar e como será a seleção

Entre os requisitos divulgados pela PCPR estão ter pelo menos 16 anos, manter cadastro ativo e atualizado na Central de Estágios e estudar em uma instituição de ensino conveniada com o Governo do Paraná. Também não é permitido realizar estágio simultaneamente em mais de um órgão estadual.

A seleção terá análise do histórico escolar. Segundo a Polícia Civil, os três candidatos mais bem classificados pela média acadêmica e aprovados na análise curricular, para cada vaga, serão chamados para entrevista pessoal em uma unidade da instituição.

Os interessados na oportunidade de Cambé devem consultar também o Edital nº 22/2026, específico para o estágio de nível superior, disponível na mesma página de inscrições da PCPR.

Vaga em Cambé integra seleção estadual

A oportunidade na delegacia de Cambé faz parte de uma seleção com 126 vagas de estágio em 32 municípios paranaenses, abrangendo os ensinos médio, técnico e superior. No Norte do Paraná, a relação inclui também Londrina, Rolândia, Sertanópolis e Apucarana.

Para quem cursa Direito e procura estágio em Cambé, o diferencial desta vaga é a atuação em uma unidade policial do próprio município. A seleção é regida pela Lei Federal nº 11.788/2008, pelo Decreto Estadual nº 5.283/2020 e pela Portaria Normativa nº 018/2021, conforme o edital de abertura.

Confira os dados da oportunidade

Unidade: Delegacia de Polícia de Cambé.

Delegacia de Polícia de Cambé. Curso: Direito — nível superior.

Direito — nível superior. Vagas: uma, destinada à ampla concorrência.

uma, destinada à ampla concorrência. Prazo: até 15 de novembro de 2026, às 23h59.

até 15 de novembro de 2026, às 23h59. Inscrições: formulário no site da PCPR e candidatura na Central de Estágios do Paraná.

formulário no site da PCPR e candidatura na Central de Estágios do Paraná. Telefone para dúvidas: (41) 3235-6518.

(41) 3235-6518. E-mail: garh.selecaoestagio@pc.pr.gov.br.

O atendimento para esclarecimentos é realizado pela Divisão de Recursos Humanos da PCPR.

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Fonte: Polícia Civil do Paraná — Edital nº 21/2026 e divulgação oficial da seleção.