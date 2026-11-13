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Ministro da Justiça defende atacar finanças de facções criminosas

Ministro da Justiça propõe enfraquecer finanças de facções como estratégia contra o crime organizado. Saiba mais sobre as ações discutidas.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Ministro da Justiça defende atacar finanças de facções criminosas
Ministro da Justiça defende atacar finanças de facções criminosas
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O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César e Silva, afirmou nesta quinta-feira (11) que enfraquecer financeiramente as facções criminosas é uma das principais estratégias para combater o crime organizado no Brasil. A declaração foi feita durante o encerramento da 24ª Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, realizada no Rio de Janeiro.

Segundo o ministro, além de responsabilizar criminalmente os envolvidos, é fundamental identificar e bloquear as fontes de financiamento das organizações criminosas. Ele destacou que, sem atingir o fluxo de recursos, as facções conseguem rapidamente retomar suas atividades ilícitas.

O procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Antonio José Campos Moreira, também ressaltou a importância de enfraquecer o poder econômico dessas organizações. Para ele, a investigação patrimonial e a recuperação de ativos devem ser prioridades no enfrentamento ao crime organizado, especialmente diante da atuação das facções em diferentes estados e até fora do país.

Durante o evento, o governador em exercício do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, falou sobre os desafios impostos pela disputa territorial entre facções e a necessidade de garantir a presença do Estado nas comunidades.

A reunião contou com representantes de órgãos públicos e privados, que avaliaram as ações de 2026 e definiram prioridades para 2027 no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. A Estratégia Nacional é coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça e busca integrar esforços dos três poderes e de todas as esferas de governo.

O debate sobre o combate ao crime organizado é constante no Rio de Janeiro, onde milhões de pessoas vivem em áreas sob influência de facções e milícias. O fortalecimento da integração entre União, estados e municípios é visto como essencial para enfrentar a criminalidade e proteger a população.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#corrupção#crime organizado#facções criminosas#justiça#lavagem de dinheiro#Rio de Janeiro#segurança pública#Wellington César
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Redação Portal Cambé
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