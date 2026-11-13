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Governo abre consulta para proteção digital de crianças

Governo recebe sugestões até 17/6 para plano de proteção digital de crianças e adolescentes. Participe e contribua para um ambiente online mais seguro.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Governo abre consulta para proteção digital de crianças
Governo abre consulta para proteção digital de crianças
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O Governo Federal está recebendo, até o dia 17, sugestões da sociedade para aprimorar o plano trienal 2027–2029, voltado à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A iniciativa é conduzida pelo Comitê Intersetorial da Política Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital.

A consulta pública busca ampliar a participação de diversos setores, incluindo crianças, adolescentes, conselhos tutelares, organizações da sociedade civil, gestores públicos, profissionais ligados à garantia de direitos, instituições de ensino, famílias e qualquer pessoa interessada no tema.

Sete áreas estratégicas para proteção digital

O plano está estruturado em sete eixos estratégicos: educação digital e midiática; prevenção e combate a violências e violações de direitos online; segurança, privacidade e proteção em produtos digitais; formação de profissionais e responsáveis; participação social e escuta de crianças e adolescentes; governança integrada; e produção de dados para monitoramento de riscos emergentes.

Importância da participação social

Segundo o Ministério responsável, todas as contribuições recebidas serão analisadas para fortalecer o documento final. O objetivo é garantir que as ações propostas estejam alinhadas às necessidades reais das crianças e adolescentes brasileiros no ambiente digital.

Contexto e avanços na proteção digital

Nos últimos anos, a preocupação com a segurança de crianças e adolescentes na internet cresceu, impulsionando políticas públicas e debates sobre o tema. A participação ativa da comunidade é fundamental para garantir direitos e promover um ambiente digital mais seguro para todos.

Participe, envie sua sugestão e ajude a construir um futuro digital mais protegido para as novas gerações. Para mais informações e atualizações, acompanhe o Portal Cambé nas redes sociais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#consulta pública#crianças e adolescentes.#direitos digitais#GOVERNO FEDERAL#Participação social#Portal Cambé#proteção digital#segurança online
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Redação Portal Cambé
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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.