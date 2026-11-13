Londrina lança coleção natalina da Economia Solidária para 2026

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza na próxima terça-feira (17), às 10h, o lançamento da Coleção Natalina 2026 do Programa Municipal de Economia Solidária. O evento será no Centro Público de Economia Solidária Sandra Regina Nishimura, na Avenida Rio de Janeiro, 1.278, com entrada gratuita e aberta a toda a comunidade.

A campanha convida os moradores a prestigiar os artesãos locais, com o objetivo de incentivar a compra de presentes feitos à mão e valorizar o trabalho dos pequenos empreendedores da cidade. Entre os produtos disponíveis estão itens de artesanato, decoração natalina, lembranças personalizadas, alimentos artesanais e até roupinhas para pets, todos produzidos por integrantes do programa EcoSol.

De acordo com Taiane Scarparo, gerente de Inclusão Produtiva da SMAS, a iniciativa busca fortalecer uma cultura de consumo consciente, onde o preço justo é prioridade tanto para quem compra quanto para quem produz. O foco está na remuneração adequada dos artesãos, na qualidade dos produtos e na sustentabilidade dos empreendimentos locais.

A campanha também serve para dar maior visibilidade ao trabalho coletivo desenvolvido pelos participantes da Economia Solidária, destacando a criatividade, dedicação e a importância da geração de renda para o município.

Valorização do consumo local

Ao adquirir produtos da coleção natalina, a população contribui para o fortalecimento dos pequenos negócios e para a circulação de renda dentro de Londrina. Cada peça carrega a história e o esforço dos empreendedores, tornando o Natal ainda mais especial para quem presenteia e para quem produz.

Contexto e tradição em Londrina

A Economia Solidária já faz parte do calendário de Londrina, promovendo alternativas criativas e acessíveis para datas comemorativas. A cada edição, cresce o envolvimento da comunidade e o reconhecimento do valor dos produtos feitos localmente, reforçando a importância do apoio ao comércio regional.

O lançamento da coleção é uma oportunidade para conhecer de perto o trabalho dos artesãos e encontrar opções únicas para presentear neste fim de ano. A participação da população é fundamental para fortalecer a economia local e estimular práticas de consumo mais justas.

Para mais informações, os interessados podem acessar o Instagram @ecosollondrinapr ou entrar em contato pelo WhatsApp (43) 98834-6996. Participe, prestigie o talento local e compartilhe esta iniciativa com amigos e familiares.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br