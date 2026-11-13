Clubes paulistas lideram indicações no Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Os clubes de São Paulo dominam a lista de finalistas da primeira edição do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, que reconhece os destaques do futebol feminino nacional. A cerimônia acontece neste domingo (15), a partir das 19h, no Museu do Futebol, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Brasil e pelo canal da emissora no YouTube.

Ao todo, 46 finalistas de 15 equipes disputam premiações em 14 categorias, incluindo 12 individuais e duas voltadas para clubes. O futebol paulista se destaca com 26 indicações, entre atletas e departamentos. O São Paulo, atual campeão brasileiro, lidera com 11 nomes concorrendo a prêmios individuais e também disputa o título de Melhor Departamento de Futebol Feminino.

Entre as atletas do Tricolor, Duda Serrana concorre a Melhor Jogadora, Isa está na disputa de Jogadora Revelação e Thiago Viana busca o prêmio de Melhor Treinador. O clube ainda pode emplacar oito atletas na Seleção da Temporada, incluindo nomes como Bruna Calderan, Carlinha e Giovanna Crivelari.

O Corinthians aparece em seguida, com sete finalistas, incluindo o golaço de Vic Albuquerque indicado ao prêmio de Gol Mais Bonito. Atletas como Gi Fernandes, Tamires, Thais Ferreira e Duda Sampaio também estão entre as possíveis premiadas.

O Palmeiras disputa em cinco categorias, incluindo Melhor Departamento de Futebol Feminino e quatro vagas na Seleção da Temporada. Ferroviária, Santos, Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Internacional, América-MG, Atlético-MG, Botafogo, Grêmio e Juventude também têm representantes entre os finalistas.

A atacante Lourdes González, do Vasco, já garantiu o troféu de Artilheira da Temporada, com 15 gols marcados no Brasileirão A2.

A cerimônia terá apresentação de Cissa Guimarães e contará com homenagens a pioneiras do futebol feminino brasileiro. Durante o evento, será lançada a terceira edição da Seleção Petrobras de Jornalismo, que vai premiar reportagens sobre futebol feminino e combate à violência de gênero.

O reconhecimento das atletas e clubes reforça a crescente valorização do futebol feminino no país e destaca o protagonismo paulista na modalidade. Acompanhe a cobertura completa e deixe sua opinião sobre os destaques do futebol feminino brasileiro nos comentários ou nas redes sociais do Portal Cambé.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br