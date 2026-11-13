Dia de Campo da Zootecnia apresenta inovações a produtores rurais em Londrina

O Departamento de Zootecnia da UEL, em conjunto com a Fazenda Escola, promove no dia 24 de novembro o 3º Dia de Campo da Zootecnia, evento que busca aproximar pequenos produtores rurais de novas técnicas e soluções para a produção animal. A atividade será realizada na Fazenda Escola, no campus da universidade, e começa às 8h da manhã.

Voltado especialmente para agricultores familiares, assentados e estudantes do setor agropecuário, o encontro pretende reunir cerca de 100 pessoas entre produtores, alunos, professores, técnicos e autoridades acadêmicas. O objetivo é compartilhar estratégias que possam ser aplicadas em pequenas propriedades, contribuindo para a viabilidade financeira das famílias do campo.

Programação prática e foco na agricultura familiar

Organizado por professores e alunos da disciplina Projeto Integrador VI, o evento foi pensado para atender às necessidades dos pequenos produtores da região de Londrina. Os próprios estudantes de Zootecnia vão liderar as apresentações técnicas, colocando em prática o que aprenderam em sala de aula.

A programação acontece em formato de rodízio, com os participantes divididos em grupos que passarão por quatro estações temáticas: meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão), ovinocultura de corte, manejo de bezerras leiteiras e conservação de pastagens. Técnicos do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e de uma empresa multinacional parceira também participam, trazendo conhecimento especializado para as atividades.

Integração e troca de experiências

Além das apresentações, o evento oferece café da manhã e almoço para estimular o networking entre produtores, pesquisadores e representantes do setor privado. A presença de membros da Reitoria da UEL e de lideranças do Centro de Ciências Agrárias reforça a importância do encontro para o calendário acadêmico e para a comunidade rural.

Contexto e impacto local

O Dia de Campo da Zootecnia já se consolidou como espaço de aprendizado e integração em Londrina, aproximando a universidade das demandas reais do campo. A iniciativa contribui para a formação prática dos estudantes e para o desenvolvimento sustentável das pequenas propriedades rurais da região.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 17 de novembro pelo sistema SIGEC. Para mais informações, acesse o Instagram do evento.

Participe, compartilhe sua experiência e fique por dentro das novidades do setor agropecuário em Londrina!

Fonte: operobal.uel.br