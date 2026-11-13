Sete modalidades têm sorteios previstos a partir das 21h; +Milionária oferece o maior prêmio, estimado em R$ 115 milhões.
As loterias da Caixa têm sete modalidades com sorteios nesta sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Somadas, as estimativas dos prêmios principais chegam a R$ 147,5 milhões, com destaque para a +Milionária, que pode pagar R$ 115 milhões.
Também estão na programação Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte e Super Sete. Os sorteios começam a partir das 21h, pelo horário de Brasília, conforme a programação da Caixa. As extrações são realizadas em sequência.
Confira as loterias que serão sorteadas hoje
Veja os concursos, os prêmios estimados e os valores das apostas simples:
|Loteria
|Concurso
|Prêmio estimado
|Aposta simples
|+Milionária
|407
|R$ 115 milhões
|R$ 6,00
|Dupla Sena
|3032
|R$ 13 milhões
|R$ 3,00
|Quina
|7167
|R$ 11 milhões
|R$ 3,00
|Lotomania
|2999
|R$ 5,7 milhões
|R$ 3,00
|Lotofácil
|3829
|R$ 2 milhões
|R$ 3,50
|Dia de Sorte
|1347
|R$ 450 mil
|R$ 2,50
|Super Sete
|922
|R$ 350 mil
|R$ 3,00
Os valores correspondem às estimativas para a faixa principal de cada modalidade. A premiação efetiva depende da arrecadação e da quantidade de apostas vencedoras.
+Milionária concentra o maior prêmio
Com estimativa de R$ 115 milhões, o concurso 407 da +Milionária reúne a maior premiação desta sexta-feira. A aposta simples custa R$ 6.
Na sequência aparecem a Dupla Sena, com R$ 13 milhões previstos para o concurso 3032, e a Quina, que oferece R$ 11 milhões no concurso 7167.
A Lotomania tem prêmio estimado em R$ 5,7 milhões, enquanto a Lotofácil pode pagar R$ 2 milhões. Completam a programação o Dia de Sorte, com R$ 450 mil, e o Super Sete, com R$ 350 mil.
Onde acompanhar os sorteios
As extrações podem ser acompanhadas ao vivo pelos canais oficiais da Caixa na internet. Após a apuração, os números sorteados e o detalhamento da premiação ficam disponíveis no portal Loterias Caixa.
Fonte: Caixa Econômica Federal. Concursos, estimativas de prêmios e preços das apostas conforme os painéis consultados para 13 de novembro de 2026.