Sete modalidades têm sorteios previstos a partir das 21h; +Milionária oferece o maior prêmio, estimado em R$ 115 milhões.

As loterias da Caixa têm sete modalidades com sorteios nesta sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Somadas, as estimativas dos prêmios principais chegam a R$ 147,5 milhões, com destaque para a +Milionária, que pode pagar R$ 115 milhões.

Também estão na programação Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte e Super Sete. Os sorteios começam a partir das 21h, pelo horário de Brasília, conforme a programação da Caixa. As extrações são realizadas em sequência.

Confira as loterias que serão sorteadas hoje

Veja os concursos, os prêmios estimados e os valores das apostas simples:

Loteria Concurso Prêmio estimado Aposta simples +Milionária 407 R$ 115 milhões R$ 6,00 Dupla Sena 3032 R$ 13 milhões R$ 3,00 Quina 7167 R$ 11 milhões R$ 3,00 Lotomania 2999 R$ 5,7 milhões R$ 3,00 Lotofácil 3829 R$ 2 milhões R$ 3,50 Dia de Sorte 1347 R$ 450 mil R$ 2,50 Super Sete 922 R$ 350 mil R$ 3,00

Os valores correspondem às estimativas para a faixa principal de cada modalidade. A premiação efetiva depende da arrecadação e da quantidade de apostas vencedoras.

+Milionária concentra o maior prêmio

Com estimativa de R$ 115 milhões, o concurso 407 da +Milionária reúne a maior premiação desta sexta-feira. A aposta simples custa R$ 6.

Na sequência aparecem a Dupla Sena, com R$ 13 milhões previstos para o concurso 3032, e a Quina, que oferece R$ 11 milhões no concurso 7167.

A Lotomania tem prêmio estimado em R$ 5,7 milhões, enquanto a Lotofácil pode pagar R$ 2 milhões. Completam a programação o Dia de Sorte, com R$ 450 mil, e o Super Sete, com R$ 350 mil.

Onde acompanhar os sorteios

As extrações podem ser acompanhadas ao vivo pelos canais oficiais da Caixa na internet. Após a apuração, os números sorteados e o detalhamento da premiação ficam disponíveis no portal Loterias Caixa.

Fonte: Caixa Econômica Federal. Concursos, estimativas de prêmios e preços das apostas conforme os painéis consultados para 13 de novembro de 2026.