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Resultado da Timemania 2467 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 27,5 milhões

Confira os números sorteados no concurso 2467 da Timemania, de quinta-feira (12/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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A Caixa divulgou o resultado do concurso 2467 da Timemania. O sorteio foi realizado na quinta-feira (12/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

02 11 12 23 31 65 67

Na ordem do sorteio: 02 – 31 – 12 – 65 – 67 – 23 – 11.

Time do coração

RETRO BRASIL /PE

Premiação do concurso 2467

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
7 acertosNão houve acertadores
6 acertos4R$ 52.477,76
5 acertos192R$ 1.561,83
4 acertos3.780R$ 10,50
3 acertos35.631R$ 3,50
Time do Coração8.125R$ 8,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.465.651,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 2468, está previsto para domingo (15/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 27.500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Timemania 2466 de terça-feira (10/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 27 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 13/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#Resultados das loterias#Timemania
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.