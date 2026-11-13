Resultado da Timemania 2467 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 27,5 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 2467 da Timemania. O sorteio foi realizado na quinta-feira (12/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

02 11 12 23 31 65 67

Na ordem do sorteio: 02 – 31 – 12 – 65 – 67 – 23 – 11.

Time do coração

RETRO BRASIL /PE

Premiação do concurso 2467

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos Não houve acertadores — 6 acertos 4 R$ 52.477,76 5 acertos 192 R$ 1.561,83 4 acertos 3.780 R$ 10,50 3 acertos 35.631 R$ 3,50 Time do Coração 8.125 R$ 8,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.465.651,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 2468, está previsto para domingo (15/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 27.500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Timemania 2466 de terça-feira (10/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 27 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 13/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.