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Resultado da Timemania 2466 de terça-feira (10/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 27 milhões

Confira os números sorteados no concurso 2466 da Timemania, de terça-feira (10/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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A Caixa divulgou o resultado do concurso 2466 da Timemania. O sorteio foi realizado na terça-feira (10/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

16 17 48 49 53 56 64

Na ordem do sorteio: 53 – 64 – 56 – 17 – 48 – 16 – 49.

Time do coração

GUARANI /SP

Premiação do concurso 2466

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
7 acertosNão houve acertadores
6 acertos6R$ 39.040,25
5 acertos203R$ 1.648,42
4 acertos3.809R$ 10,50
3 acertos37.487R$ 3,50
Time do Coração10.372R$ 8,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.865.029,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 2467, está previsto para quinta-feira (12/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 27.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Timemania 2465: resultado de 08/11/2026.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 11/11/2026 às 02h06 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#Resultados das loterias#Timemania
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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