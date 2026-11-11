Resultado da Timemania 2466 de terça-feira (10/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 27 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 2466 da Timemania. O sorteio foi realizado na terça-feira (10/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

16 17 48 49 53 56 64

Na ordem do sorteio: 53 – 64 – 56 – 17 – 48 – 16 – 49.

Time do coração

GUARANI /SP

Premiação do concurso 2466

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos Não houve acertadores — 6 acertos 6 R$ 39.040,25 5 acertos 203 R$ 1.648,42 4 acertos 3.809 R$ 10,50 3 acertos 37.487 R$ 3,50 Time do Coração 10.372 R$ 8,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.865.029,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 2467, está previsto para quinta-feira (12/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 27.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Timemania 2465: resultado de 08/11/2026.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 11/11/2026 às 02h06 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.