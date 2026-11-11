Resultado da Timemania 2466 de terça-feira (10/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 27 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 2466 da Timemania. O sorteio foi realizado na terça-feira (10/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
16 17 48 49 53 56 64
Na ordem do sorteio: 53 – 64 – 56 – 17 – 48 – 16 – 49.
Time do coração
GUARANI /SP
Premiação do concurso 2466
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos
|6
|R$ 39.040,25
|5 acertos
|203
|R$ 1.648,42
|4 acertos
|3.809
|R$ 10,50
|3 acertos
|37.487
|R$ 3,50
|Time do Coração
|10.372
|R$ 8,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.865.029,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 2467, está previsto para quinta-feira (12/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 27.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Timemania 2465: resultado de 08/11/2026.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 11/11/2026 às 02h06 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.