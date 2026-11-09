 Pular para o conteúdo
segunda-feira, 9 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Federal 6116: resultado de 08/11/2026
Ver últimas
Loterias

Timemania 2465: resultado de 08/11/2026

Timemania: confira os números sorteados no concurso 2465, de 08/11/2026, e a premiação informada pela Caixa.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
Loterias
PublicidadeClinica Matéria
Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
Compartilhe

Timemania: o resultado do concurso 2465, com apuração em 08/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

04 – 16 – 19 – 23 – 64 – 69 – 79

Time do coração

SAO JOSE /RS

Premiação do concurso 2465

A Caixa informa que este concurso acumulou.

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
7 acertos0R$ 0,00
6 acertos6R$ 35.794,05
5 acertos232R$ 1.322,44
4 acertos4.052R$ 10,50
3 acertos37.959R$ 3,50
Time do Coração9.225R$ 8,50

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 2466 estava previsto para 10/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 26.300.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 09/11/2026 02:52 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#Resultados das loterias#Timemania
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress