Timemania 2465: resultado de 08/11/2026

Timemania: o resultado do concurso 2465, com apuração em 08/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

04 – 16 – 19 – 23 – 64 – 69 – 79

Time do coração

SAO JOSE /RS

Premiação do concurso 2465

A Caixa informa que este concurso acumulou.

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos 0 R$ 0,00 6 acertos 6 R$ 35.794,05 5 acertos 232 R$ 1.322,44 4 acertos 4.052 R$ 10,50 3 acertos 37.959 R$ 3,50 Time do Coração 9.225 R$ 8,50

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 2466 estava previsto para 10/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 26.300.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 09/11/2026 02:52 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.