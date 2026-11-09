Timemania 2465: resultado de 08/11/2026

Timemania: o resultado do concurso 2465, com apuração em 08/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Números sorteados
04 – 16 – 19 – 23 – 64 – 69 – 79
Time do coração
SAO JOSE /RS
Premiação do concurso 2465
A Caixa informa que este concurso acumulou.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|0
|R$ 0,00
|6 acertos
|6
|R$ 35.794,05
|5 acertos
|232
|R$ 1.322,44
|4 acertos
|4.052
|R$ 10,50
|3 acertos
|37.959
|R$ 3,50
|Time do Coração
|9.225
|R$ 8,50
Próximo concurso
Na divulgação deste resultado, o concurso 2466 estava previsto para 10/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 26.300.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 09/11/2026 02:52 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.