A seleção brasileira feminina de futebol empatou em 2 a 2 com o Japão na madrugada deste domingo (29), pelo horário de Brasília, no estádio Edion Peace Wing, em Hiroshima. O amistoso foi o primeiro de dois contra as japonesas e marcou o 50º jogo do técnico Arthur Elias no comando do Brasil.

As brasileiras saíram na frente duas vezes, ambas com gols contra, mas as donas da casa conseguiram buscar o empate nas duas ocasiões.

Com o resultado, Arthur Elias soma 31 vitórias, sete empates e 12 derrotas à frente da seleção. As duas equipes estão entre as dez primeiras do ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa): o Japão ocupa a quinta posição, duas acima do Brasil.

O confronto foi o 18º da história entre os dois países. Cada seleção tem sete vitórias, e agora são quatro empates.

O primeiro gol saiu aos 28 minutos do primeiro tempo. Depois de um escanteio cobrado pela esquerda, a zagueira Lauren cabeceou e a volante japonesa Fuka Nagano desviou contra a própria meta.

O Japão empatou aos 35 minutos, quando a meia Hinata Miyazawa aproveitou um cruzamento rasteiro da meia Momoko Tanikawa, vindo da direita.

No segundo tempo, aos 19 minutos, a volante Duda Sampaio cobrou falta e a goleira Ayaka Yamashita espalmou nos pés da atacante Geyse, que finalizou de calcanhar. A meia Yui Hasegawa tentou afastar, mas a bola bateu em Rion Ishikawa e entrou no gol japonês.

Quatro minutos mais tarde, a zagueira Hana Takahashi avançou pela direita, tocou para dentro da área e Miyazawa marcou novamente, fechando o placar em 2 a 2.

Em entrevista coletiva após a partida, Arthur Elias avaliou o desempenho da equipe. “A seleção japonesa tem jogadoras ágeis e com precisão nos passes. Mas é para isso que viemos aqui, para testar e evoluir a seleção brasileira. Assim como elas, tivemos momentos com melhor marcação e momentos em que não funcionou tão bem”, afirmou o treinador.

A volante Angelina também comentou o jogo, em declaração ao site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). “Acho que fizemos um bom jogo, criamos muitas oportunidades que poderiam ter finalizado em gol. Vamos focar nas coisas que a gente tem que melhorar e nos gols que a gente tomou, mas a preparação segue muito forte e a gente está muito feliz com o trabalho que está sendo feito”, disse.

Brasil e Japão voltam a se enfrentar no próximo sábado (5), às 3h, pelo horário de Brasília, no JFE Staff Stadium, em Okayama. Será a última partida da seleção feminina em 2026.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br