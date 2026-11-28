O Palmeiras venceu o Estudiantes por 1 a 0 neste sábado (28), no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e conquistou sua quarta Libertadores. O atacante paraguaio Ramón Sosa marcou o gol do título aos seis minutos do segundo tempo. Com a vitória, o clube igualou o Flamengo como maior campeão brasileiro do torneio, com quatro taças.

Cruzamento pela lateral decide a final

O Palmeiras teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas sua melhor oportunidade veio perto do intervalo. Lucas Evangelista fez uma jogada individual, e a bola acertou a trave após desviar no zagueiro Marcos Rojo. O Estudiantes ameaçou duas vezes pelo alto.

Para a segunda etapa, Abel Ferreira substituiu Piquerez. Aos seis minutos, o lateral que entrou em seu lugar cruzou, e a bola chegou a Sosa, que marcou seu 11º gol em 48 jogos na temporada. O atacante também soma sete assistências.

“Pude marcar o gol” foi como Sosa descreveu sua participação no lance. Ao falar da conquista, o paraguaio lembrou tanto os companheiros que viajaram a Montevidéu quanto os que ficaram no Brasil.

Carlos Miguel segura a vantagem

Atrás no placar, o Estudiantes passou a ter mais a bola. Em uma das chances de empate, Palacios tentou uma bicicleta dentro da área, e Carlos Miguel defendeu. Os argentinos terminaram a partida com 13 finalizações, três delas no gol. O Palmeiras finalizou oito vezes e acertou o alvo em quatro.

Após a partida, Carlos Miguel falou do sonho de infância de conquistar a Libertadores e dividiu o mérito com os companheiros. “Agradeço a todos, não sou protagonista sozinho, ganhei com todo mundo”, disse o goleiro.

Abel Ferreira chega ao terceiro título

Campeão em 2020 e 2021, Abel Ferreira conquistou em Montevidéu sua terceira Libertadores pelo Palmeiras. O tetra veio um ano depois da derrota na final para o Flamengo, que naquela ocasião chegou ao quarto título ao vencer justamente a equipe paulista.

Com a conquista palmeirense, o Brasil chegou a 26 títulos e ultrapassou a Argentina na liderança por países. Entre os clubes, o recorde segue com o Independiente, da Argentina, com sete taças.

No gramado do Centenário, Leila Pereira cumpriu a promessa de dançar funk com os jogadores. Depois da vitória, o escudo do Palmeiras foi gravado na taça da Libertadores.