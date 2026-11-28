O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas à família do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso neste sábado (28), um dia depois de afirmar que o antecessor parecia “um morto-vivo”. FHC tem 95 anos e convive com Alzheimer em estágio avançado.

O pedido de desculpas foi feito na abertura de uma transmissão ao vivo com estudantes e com o deputado federal André Janones. Lula se dirigiu diretamente ao filho do ex-presidente, Paulo Henrique Cardoso.

“Queria pedir desculpa ao Paulo Henrique, filho do Fernando Henrique Cardoso, em nome da família do FHC”, disse o presidente. Na sequência, ele explicou o contexto da declaração: “Quando eu estava no Rio de Janeiro fazendo um encontro com as pessoas idosas, porque eu quero criar uma política para cuidar dos idosos, na minha fala eu cometi uma gafe muito ruim”.

A declaração que gerou repercussão ocorreu nesta sexta-feira (27), durante um evento no Rio de Janeiro. Na ocasião, Lula agradeceu aos idosos que foram votar nele, inclusive aqueles com saúde fragilizada e dificuldade de locomoção.

Em seguida, o presidente falou sobre o desejo de construir um espaço de convivência voltado à terceira idade, com foco na qualidade de vida. Foi nesse momento que mencionou Fernando Henrique Cardoso, a quem disse ter visitado recentemente.

“Esses dias eu fui na casa do Fernando Henrique. Ele tá com demência, tá com 95 anos. Já não consegue mais saber quem é filho, não consegue mais nada”, afirmou Lula no evento. Ele comparou a condição do ex-presidente à de um “morto-vivo” e completou: “Essa pessoa não vive”.

Na live deste sábado, Lula reconheceu o erro e prometeu não repetir esse tipo de declaração. “Quero fazer as pessoas viverem, não quero cuidar das pessoas [só] quando estão em casa doentes. E citei o Fernando Henrique Cardoso, que está, me parece, com demência generalizada. E eu disse ‘um morto-vivo’. Foi uma falha minha. Quero pedir desculpa a você, Paulo Henrique, e à sua família, e ao povo brasileiro. E prometo nunca mais cometer uma gafe dessa”.

Fernando Henrique Cardoso presidiu o Brasil por oito anos, de 1995 a 2002. Nome histórico do PSDB, ele entregou a faixa presidencial a Lula na posse de 2003, a última vez em que um presidente participou da posse de um adversário político e lhe passou a faixa.

Em 2022, na disputa entre o então presidente Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), FHC declarou publicamente voto no candidato petista.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br