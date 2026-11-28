A Caixa realiza 1 sorteio no sábado (28/11/2026): Loteca. As apostas podem ser feitas até as 20h e os sorteios começam a partir das 21h (horário de Brasília).

Resumo dos sorteios de hoje

Loteria Concurso Prêmio estimado Loteca 1285 R$ 1 milhão

Loteca, concurso 1285: R$ 1 milhão

O prêmio estimado da Loteca é de R$ 1.000.000,00.

Como apostar: Dê um palpite para cada um dos 14 jogos da programação: vitória do time 1, empate ou vitória do time 2. Ganha quem acertar 13 ou 14 jogos. A aposta mínima custa R$ 4,00.

Veja o resultado do concurso 1284 da Loteca.

Resultados dos sorteios

O Portal Cambé divulga os resultados de todos os sorteios assim que são confirmados pela Caixa. Acompanhe na página de Loterias do Portal Cambé.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias CAIXA e no site Loterias Online. Correntistas da Caixa também podem apostar pelo Internet Banking. É possível participar de bolões nas lotéricas e nos canais digitais.

Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Fonte

Concursos e estimativas informados pela Caixa no resultado do concurso anterior, consultados em 28/11/2026 às 08h00 (horário de Brasília). Valores, datas e preços podem ser atualizados pela Caixa; confira no Portal Loterias Caixa.