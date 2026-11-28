A Rádio Nacional vai transmitir ao vivo a final da Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras e Estudiantes de La Plata, marcada para este sábado (28), às 17h. A decisão será no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O Palmeiras busca o quarto título continental. O Estudiantes tenta conquistar a Libertadores pela quinta vez.

O confronto repete a final de 1968, que também foi decidida em Montevidéu. Naquele ano, o time argentino venceu o jogo desempate por 2 a 0 e levantou a primeira de suas quatro taças, conquistadas em 1968, 1969, 1970 e 2009.

O clube paulista chega à decisão com três títulos na galeria, de 1999, 2020 e 2021.

Segundo a emissora, a jornada esportiva começa às 16h30, com o programa Show de Bola Nacional. André Luiz Mendes será o narrador, e os comentários ficam com Mário Silva. O jornalista Rodrigo Ricardo comanda a reportagem e o plantão da rodada.

A partida será transmitida para parte da rede em AM e OC, na FM do Rio de Janeiro e do Alto Solimões e pelas emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Nas demais praças, a Nacional FM mantém a programação musical.

O ouvinte também pode acompanhar o jogo em tempo real pelo site da emissora (radionacional.ebc.com.br) e pelo aplicativo Rádios EBC, disponível para Android e iOS.

A Libertadores é o principal torneio de clubes da América do Sul, organizado pela Conmebol e disputado todos os anos desde 1960. O campeão representa o continente no Mundial de Clubes.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br