A reta final do Campeonato Brasileiro Série B de 2026 chegou a um ponto decisivo nesta semana. Os jogos de volta dos playoffs de acesso definem os últimos classificados à Série A de 2027, e dois episódios chamam a atenção: a volta do Vila Nova à elite após 41 anos e o duelo entre Fortaleza e Criciúma, marcado para este sábado (28), na Arena Castelão.

Dois acessos em dois dias

De acordo com a cobertura que apresenta os cenários da fase, a Série B definiria dois acessos entre sexta-feira (27) e sábado (28). As partidas de volta dos playoffs começaram na sexta, e cada equipe entrava em campo sabendo o que precisava fazer para subir.

Um dos confrontos era o clássico goiano entre Vila Nova e Atlético-GO, marcado para as 20h (de Brasília) no OBA, estádio do Vila Nova. Na partida de ida, o resultado havia sido empate, o que deixou a decisão em aberto para o jogo de volta.

Vila Nova volta à Série A depois de 41 anos

Segundo o noticiário publicado na madrugada deste sábado, o Vila Nova venceu e voltou à Série A do Brasileirão depois de 41 anos. O tempo longe da elite ajuda a explicar a repercussão: para o clube e para sua torcida, o acesso encerra uma espera de mais de quatro décadas.

Outro veículo publicou uma lista com os times que subiram para a Série A de 2027, o que mostra que o quadro de promovidos começa a se completar.

Fortaleza e Criciúma no Castelão

O segundo foco do fim de semana é o jogo entre Fortaleza e Criciúma, neste sábado. A expectativa divulgada é que o confronto reúna mais de 50 mil torcedores na Arena Castelão e supere o recorde de público da Série B de 2026. O técnico do Fortaleza, Vojvoda, aparece nas chamadas como o comandante da busca pelo acesso.

Esse cenário ajuda a entender o interesse pela partida. Além de valer uma vaga entre os melhores do país, o jogo tem a atmosfera de um grande evento, com estádio muito cheio e pressão sobre o time da casa. Também há cobertura sobre horário, onde assistir e prováveis escalações, o que indica a procura do público por informações práticas sobre a transmissão.

Por que o tema desperta interesse agora

Fase decisiva: os playoffs de acesso definem os últimos clubes que subirão à Série A de 2027.

os playoffs de acesso definem os últimos clubes que subirão à Série A de 2027. Fim de jejum: o Vila Nova retorna à elite após 41 anos, um dado que dá peso histórico ao acesso.

o Vila Nova retorna à elite após 41 anos, um dado que dá peso histórico ao acesso. Público recorde: a expectativa de mais de 50 mil pessoas no Castelão coloca a Série B em evidência.

a expectativa de mais de 50 mil pessoas no Castelão coloca a Série B em evidência. Tradição e rivalidade: o clássico goiano reforçou o apelo da rodada.

O que ainda depende do resultado

Os textos disponíveis não trazem o desfecho do jogo entre Fortaleza e Criciúma, que ainda será disputado, nem detalhes sobre quais outras equipes já garantiram vaga. Por isso, o acompanhamento do resultado em campo será essencial para saber quem completa a lista de promovidos.

O que já está claro é que a Série B vive um momento de grande atenção. Em poucas horas, um clube encerrou uma longa espera pelo retorno à Série A, e outro tenta transformar uma casa lotada em impulso para o acesso. Para quem acompanha o futebol brasileiro, a rodada ajuda a entender como será o desenho da elite em 2027.

Fontes consultadas