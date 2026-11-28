O professor Felipe Arruda Moura, do Departamento de Ciências do Esporte do Centro de Educação Física e Esporte (CEFE) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), participou do 4º Fórum Legislativo do Esporte, na Câmara dos Deputados, em Brasília. O encontro ocorreu na terça-feira (24) e na quarta-feira (25). As informações foram divulgadas pelo portal O Perobal, da UEL.

O fórum foi promovido pela Comissão do Esporte (CESPO) em parceria com a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. O tema desta edição foi “O Esporte na Era da Inteligência Artificial: Desafios e Oportunidades para o Brasil”.

Participaram do evento parlamentares, gestores públicos, especialistas, ex-atletas medalhistas olímpicos e representantes do setor esportivo. Entre eles estavam integrantes do Ministério do Esporte, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Felipe Moura foi convidado para compor a mesa “Rendimento (IA, ciência e excelência esportiva)”. O painel debateu de que forma a ciência de dados e as novas tecnologias podem mudar a identificação, a preparação e o desempenho de atletas.

Na apresentação, o professor abordou o uso da inteligência artificial na Biomecânica Esportiva. Ele também defendeu o papel das universidades públicas no desenvolvimento de ferramentas e modelos de IA capazes de resolver problemas em diferentes áreas da sociedade, incluindo o esporte.

O fórum foi transmitido pela TV Câmara e está disponível no canal da Câmara dos Deputados no YouTube.

Fonte: operobal.uel.br