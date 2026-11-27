A Polícia Militar do Paraná (PMPR) anunciou, nesta sexta-feira (27), que a Fundação Getulio Vargas (FGV) será a banca examinadora do próximo concurso para soldado da corporação. A previsão é de mil vagas, mais as que surgirem durante a validade do certame. Segundo a PMPR, o edital deve ser publicado em janeiro de 2027.

De acordo com a corporação, a FGV foi escolhida por sua capacidade técnica e por apresentar o menor preço. Outras cinco instituições especializadas em concursos públicos também foram consultadas.

A Fundação de Apoio à Segurança Pública (Fundaseg) vai participar diretamente da execução de etapas do processo seletivo, uma das novidades desta edição. A FGV aplicará as provas objetiva e discursiva, enquanto a Fundaseg ficará com os exames de capacidade física, sanidade física e avaliação psicológica. A investigação social continua sob responsabilidade da própria PMPR.

As provas de conhecimentos estão previstas para o primeiro semestre de 2027 e serão aplicadas somente em Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu. Militares e servidores públicos atuarão como certificadores e monitores, o que, segundo a PMPR, reforça a segurança e a transparência do concurso.

A corporação informou que tem atualmente mais de 2 mil alunos em formação. O novo concurso faz parte do processo de recomposição do efetivo, com foco no policiamento ostensivo e preventivo em todas as regiões do estado.

As vagas serão divididas em sete regiões de concorrência, com sedes em Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais e Pato Branco. Na inscrição, o candidato escolhe a região em que vai concorrer, e a classificação e a lotação ficarão vinculadas a ela. Em cada região, 10% das vagas serão reservadas a candidatos afrodescendentes.

Depois da formação, o subsídio do soldado de 1ª classe será de R$ 6.856,06. Em todas as fases, também será pago auxílio-alimentação de R$ 876,47.

Para participar, o candidato precisa ter ensino superior completo em qualquer área, no máximo 30 anos no primeiro dia de inscrição e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. Também é exigido estar em dia com as obrigações militares e eleitorais.

A prova de conhecimentos terá 60 questões objetivas e uma redação de 20 a 25 linhas. Quem for aprovado nessa fase segue para as etapas de verificação de afrodescendência, exame de capacidade física, avaliação psicológica, exame de sanidade física e investigação social.

Conforme a PMPR, valores e prazos de inscrição, cronograma das provas e demais regras serão detalhados no edital de abertura do concurso.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br