Microempreendedores individuais (MEIs) e donos de pequenos negócios contam com uma ferramenta online e gratuita que organiza as mudanças previstas nas regras de faturamento, tributação e regularização de dívidas. Chamada de Radar das Mudanças para Pequenos Negócios, a plataforma reúne 11 medidas ligadas à reforma tributária e ao pacote Prospera MEI.

O serviço foi desenvolvido pela Barkus, empresa de tecnologia educacional que atua com educação e inclusão financeira. A consulta mostra quem será afetado por cada medida, quando as alterações devem começar a valer e quais delas já têm previsão em lei.

Das 11 medidas reunidas, oito já estão previstas na legislação. As outras três foram anunciadas pelo governo, mas ainda dependem da definição de regras para serem colocadas em prática.

Filtro por tipo de negócio

O empreendedor pode filtrar as informações de acordo com o enquadramento da sua atividade. As categorias disponíveis são nanoempreendedor, MEI, microempresa e empresa de pequeno porte.

Novo limite de faturamento do MEI

Uma das mudanças apresentadas é a proposta de ampliar o limite anual de faturamento do MEI, que hoje é de R$ 81 mil. Pela previsão, o teto sobe para R$ 110 mil em 2027 e para R$ 140 mil em 2028.

O cálculo leva em conta a receita bruta, sem descontar gastos como aluguel, compra de mercadorias ou pagamento de fornecedores. A alteração interessa principalmente a quem já está perto do limite e precisa acompanhar as regras para continuar enquadrado como MEI.

Perdão de dívidas com a União

A plataforma também explica a medida de perdão de dívidas com a União. Ela abrange débitos previdenciários previstos na legislação, existentes até 13 de outubro de 2026, incluindo juros, multas e encargos. Dívidas já parceladas também podem entrar, conforme as condições estabelecidas.

O perdão não vale para débitos estaduais e municipais, como o ICMS e o ISS, e não prevê devolução de valores já pagos. Segundo o material, o empreendedor deve conferir se a dívida se encaixa nas condições antes de decidir como regularizar a situação.

Pix MEI de até R$ 5 mil

Outro ponto tratado no Radar é o Pix MEI, anunciado dentro do Prospera MEI. A proposta prevê apoio financeiro de até R$ 5 mil para investimento no negócio, sem necessidade de devolução.

O programa ainda está sendo estruturado e depende da divulgação de critérios e procedimentos para a liberação do dinheiro. Ter CNPJ ou estar formalizado como MEI não garante, sozinho, o recebimento do benefício, e os interessados devem aguardar as regras oficiais.

Categoria de nanoempreendedor

A ferramenta detalha ainda a criação da figura do nanoempreendedor, prevista na reforma tributária. A categoria inclui pessoas físicas que exercem atividade econômica e cumprem os requisitos da lei, mas não são formalizadas como MEI.

A novidade pode ajudar trabalhadores por conta própria a entender como as novas regras tributárias se aplicam ao que fazem.

IBS e CBS para micro e pequenas empresas

Microempresas e empresas de pequeno porte precisam acompanhar as mudanças ligadas ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), criados pela reforma tributária. Uma das possibilidades é recolher esses tributos pelo regime regular, fora da guia única do Simples Nacional.

Essa opção pode permitir o uso de créditos tributários, mas exige avaliar custos e características de cada empresa. Por isso, a recomendação é levar em conta o perfil do negócio e buscar orientação contábil quando necessário.

Como consultar

O Radar das Mudanças para Pequenos Negócios está disponível de graça no site da Barkus. Na consulta, é possível ver as medidas de cada categoria, o estágio de implementação de cada uma e separar o que já tem previsão legal do que ainda depende de regulamentação.

A Barkus se define como empresa de impacto social voltada à educação e à inclusão financeira. Ela desenvolve projetos de consultoria, conteúdo, design e tecnologia em parceria com empresas, governos e outras organizações.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br