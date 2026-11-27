A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu cinco pessoas que tinham mandados de prisão em aberto nesta quinta-feira (26), em cidades do Litoral do Estado. Segundo a corporação, as prisões ocorreram em Paranaguá, Morretes e Antonina. Dois dos presos eram procurados pela Justiça por homicídio.

Paranaguá concentrou o maior número de prisões, com três pessoas detidas em pontos diferentes do município. No bairro Beira Rio, os policiais encontraram um homem de 48 anos que era procurado por homicídio.

Na Vila São Jorge, também em Paranaguá, um homem de 25 anos foi preso. A terceira prisão na cidade foi a de uma mulher de 37 anos, abordada no trapiche de Nova Brasília, na Ilha do Mel.

Em Morretes, um homem de 31 anos foi preso durante uma abordagem na Estrada do Pantanal. De acordo com a PM, a equipe verificou que havia um mandado de prisão contra ele.

Em Antonina, os policiais localizaram um homem de 35 anos na região central da cidade. Contra ele havia mandado de prisão pelos crimes de homicídio e associação para o tráfico de drogas.

Conforme a Polícia Militar, todos os presos foram levados ao sistema prisional.

A PMPR orienta que, em caso de crime em andamento, a população acione a Polícia Militar pelo telefone 190. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo 181, do Disque Denúncia, ou pelo 197, da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br