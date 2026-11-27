A produção agroecológica de agricultoras do assentamento Iraci Salete, em Alvorada do Sul, recebeu a visita de representantes da Itaipu Parquetec durante a última edição de 2026 da Feirinha da Cidadania. O evento é organizado a cada 15 dias pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade (Proex) da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

As produtoras participam do projeto de extensão “Agroecologia em ação: fortalecendo a agricultura familiar e gerando renda em assentamentos e acampamentos rurais”. Segundo a Proex, a iniciativa teve impacto direto na vida de Márcia Aparecida Jimenez e Sueli de Fátima Camargo dos Santos.

Na feira, as duas vendem verduras, legumes, conservas, sabonetes e outros itens vindos da agricultura familiar. Toda a produção é artesanal e feita sem o uso de agrotóxicos.

Márcia trabalha como feirante há 18 anos e vive em um sítio de 12 hectares no assentamento. Mãe de três filhos, ela afirma que leva ao consumidor o mesmo alimento que serve em casa. “Trago para a cidade produto de qualidade que ofereço para os meus filhos e netos”, relata.

A agricultora também fala sobre o cuidado com o que produz. “A gente sempre procura trazer sempre o melhor, fazer sempre o melhor para as pessoas ficarem satisfeitas”, comenta.

Sueli de Fátima, de 60 anos, morava em Pato Branco e chegou à região nos anos 1990, junto com outras 30 famílias. Ela ajudou a tornar a terra produtiva e acompanhou a chegada da universidade, que inicialmente levou propostas ligadas ao cultivo de plantas medicinais.

Com o passar do tempo, o trabalho de extensão mudou de foco, já que a produção de alimentos se mostrou uma alternativa mais rentável para as famílias. Hoje, Sueli diz ter orgulho dos orgânicos que cultiva. “Me desculpe a palavra, mas eu odeio veneno. Eu me preocupo com as pessoas, com a minha família e meus netos”, afirma.

Fonte: operobal.uel.br