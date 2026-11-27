A Caixa realiza 5 sorteios na sexta-feira (27/11/2026): +Milionária, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Dia de Sorte. As apostas podem ser feitas até as 20h e os sorteios começam a partir das 21h (horário de Brasília).

Resumo dos sorteios de hoje

Loteria Concurso Prêmio estimado +Milionária 411 R$ 119 milhões Dupla Sena 3037 R$ 15,7 milhões Lotofácil 3840 R$ 8,5 milhões Lotomania 3004 R$ 3,4 milhões Dia de Sorte 1358 R$ 300 mil

+Milionária, concurso 411: R$ 119 milhões

O prêmio estimado da +Milionária é de R$ 119.000.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque de 6 a 12 números entre os 50 disponíveis e de 2 a 6 trevos entre os 6 disponíveis. São 10 faixas de premiação. A aposta mínima custa R$ 6,00.

Veja o resultado do concurso 410 da +Milionária.

Dupla Sena, concurso 3037: R$ 15,7 milhões

O prêmio estimado da Dupla Sena é de R$ 15.700.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. Cada concurso tem dois sorteios, e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números em qualquer um deles. A aposta mínima custa R$ 3,00.

Veja o resultado do concurso 3036 da Dupla Sena.

Lotofácil, concurso 3840: R$ 8,5 milhões

O prêmio estimado da Lotofácil é de R$ 8.500.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Veja o resultado do concurso 3839 da Lotofácil.

Lotomania, concurso 3004: R$ 3,4 milhões

O prêmio estimado da Lotomania é de R$ 3.400.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque 50 números entre os 100 disponíveis (de 00 a 99). Ganha quem acertar de 15 a 20 números ou nenhum número. A aposta mínima custa R$ 3,00.

Veja o resultado do concurso 3003 da Lotomania.

Dia de Sorte, concurso 1358: R$ 300 mil

O prêmio estimado do Dia de Sorte é de R$ 300.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e escolha um Mês de Sorte. Ganha quem acertar de 4 a 7 números; acertar o mês também dá prêmio. A aposta mínima custa R$ 2,50.

Veja o resultado do concurso 1357 do Dia de Sorte.

Resultados dos sorteios

O Portal Cambé divulga os resultados de todos os sorteios assim que são confirmados pela Caixa. Acompanhe na página de Loterias do Portal Cambé.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias CAIXA e no site Loterias Online. Correntistas da Caixa também podem apostar pelo Internet Banking. É possível participar de bolões nas lotéricas e nos canais digitais.

Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Fonte

Concursos e estimativas informados pela Caixa no resultado do concurso anterior, consultados em 27/11/2026 às 08h00 (horário de Brasília). Valores, datas e preços podem ser atualizados pela Caixa; confira no Portal Loterias Caixa.